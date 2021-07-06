ضبط 3660 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد

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وجهت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، الثلاثاء، حملات أمنية مكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 2727 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وضبط 3660 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 69 قضية متنوعة في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجاري المائية).

كما أسفرت الجهود في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة أشكال الفساد المالي والإداري والجرائم التي تؤثر سلباً على المناخ الاستثمارى في البلاد وكذلك الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي، عن ضبط قضية، وضبط 1417 قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر).