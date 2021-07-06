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عقد جلسة صلح عرفية بين عائلتين على خلفية «مجزرة أبوحزام» بقنا (صور)

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نجحت الجهود الشعبية بقيادة النائب أسامة الهوارى عضو مجلس الشيوخ عن محافظة قنا بالتنسيق مع كبار العائلات وأعضاء لجان المصالحات الشعبية، الثلاثاء، من عقد جلسة صلح عرفية بين عائلتي«السعدية»و «البزايدة» بقرية ابوحزام على خلفية المشاجرة التي نشبت بين العائلة الاولى و«العوامر» بسبب خلافات قديمة بينهما والتى راح ضحيتها ١١ شخصا وإصابة ٥ آخرين من ٦ عائلات.

قال الهوارى انه تم توقيع وثيقة الصلح بين العائلتين والتوقيع على بنود المصالحة في حضور كبار العائلات مع الالتزام بهذه البنود وعدم مخالفتها موضحا أن العائلة الثانية راح منها ٤ أشخاص بطريق الخطأ.

وأضاف ان هناك تحركات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ولجان المصالحات الشعبية بالمحافظة من أجل العمل على التصالح بين جميع العائلات المتخاصمه والقضاء على العنف والثأر بينهم مضيفا أن هناك مبادرة للمصالحات الثأرية بمختلف قرى المحافظة.

مصالحة بين السعدية و البزايدة بقنا
مصالحة بين السعدية و البزايدة بقنا
مصالحة بين السعدية و البزايدة بقنا

المصرى اليوم

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