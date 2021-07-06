دراسة ألمانية: عقار تجريبي للقلب أثبت فاعلية فورية ضد كورونا

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أثارت ورقة بحثية أولية لفريق من الباحثين بجامعة، جامعة «إرلانجن» الألمانية، اهتمام العلماء، بعدما افادت بإمكانية استخدام عقار تجريبي للقلب في علاج عدوى فيروس كورونا المستجد.

وحسبما نقلته صحيفة «ذا تايمز» البريطانية، تمكن فريق من الباحثين بإحدى مستشفيات جامعة، جامعة «إرلانجن» الواقعة بولاية «بافاريا» الألمانية، من علاج مصابًا بت«كوفيد طويل الأمد» يبلغ من العمر 59 عاما في غضون ساعات بعقار تجريبي للقلب.

وأعطى فريق الباحثين المصاب جرعة من العقار BC 007، وهو مركب طورته شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية Berlin Cures لعلاج قصور القلب.

وفق الباحثين يزيل العقار لتجريبي عبر نوعا من الأجسام المضادة الذاتية- كتلة البروتين ينتجها الجهاز المناعي والتي تدور في الدم ويمكن أن تلحق الضرر بالقلب والأعضاء الأخرى.

وحسب البروفيسور، بيتينا هوبرجر، إحدى المشاركات في الورقة الأولية، أثبت العقار الألماني فعالية ضد «كوفيد طويل الأمد» غير أن ميكانيزم عمل العقار تتيح حلولًا لمرضى «جلوكوما» العينين الذين عادة ما تٌكون دمائهم مستويات عالية من الأجسام المضادة الذاتية.

وتؤكد هوبرجر أن العقار أثبت فهالية قوية ضد أعراض كوفيد طويل الأمد؛ إذ كان تأثيره على المريض البالغ من العمر 59 عاما، فوري، وعاد إحساسه بالتذوق والتركيز واختفت الأعراض الجسدية لكوفيد من جسده.

ولا تزال أسباب وطبيعة كوفيد طويل الأمد غير مفهومة علميًا، إلا أنه يصيب واحد على الأقل بين كل ثمانية أشخاص مصابين بفيروس.