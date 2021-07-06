أخبار عاجلة

بس متقولش حيوانات.. طرائف مضحكة في حديقة حيوان الجيزة -
رئيس الجامعة اليابانية: استراتيجية الجامعة تخدم الأهداف الوطنية وخطة التنمية المستدامة -
«البيئة» تعلن إنشاء شبكة لرصد ملوثات الصرف الصناعى على بحيرة مريوط -
ارتفاع للحرارة قد يتراجع في هذا الموعد.. "المسند": هنا تنحصر الهطولات -
مشاهد تخطف الأنفاس.. سعودي من ضمن الفائزين بجوائز iPhone للتصوير الفوتوغرافي -
"الأرصاد" ينبّه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة -
بعد الفيديو الخادش ورغم قرار "التمييز".. الكويت تصدر قراراً بإبعاد "فرحان العلي" -
منتخب مصر يتوفق علي الارجنتين في الشوط الأول.. ورمضان صبحي يهدر هدفين -
غياب 26 طالبًا وطالبة عن امتحان مادة التاريخ في بني سويف -
محافظ المنيا : إزالة 3 حالات بناء مخالف في المهد بمركز سمالوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. المصرى اليوم

دراسة ألمانية: عقار تجريبي للقلب أثبت فاعلية فورية ضد كورونا

Print
دراسة ألمانية: عقار تجريبي للقلب أثبت فاعلية فورية ضد كورونا دراسة ألمانية: عقار تجريبي للقلب أثبت فاعلية فورية ضد كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثارت ورقة بحثية أولية لفريق من الباحثين بجامعة، جامعة «إرلانجن» الألمانية، اهتمام العلماء، بعدما افادت بإمكانية استخدام عقار تجريبي للقلب في علاج عدوى المستجد.

وحسبما نقلته صحيفة «ذا تايمز» البريطانية، تمكن فريق من الباحثين بإحدى مستشفيات جامعة، جامعة «إرلانجن» الواقعة بولاية «بافاريا» الألمانية، من علاج مصابًا بت«كوفيد طويل الأمد» يبلغ من العمر 59 عاما في غضون ساعات بعقار تجريبي للقلب.

وأعطى فريق الباحثين المصاب جرعة من العقار BC 007، وهو مركب طورته شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية Berlin Cures لعلاج قصور القلب.

وفق الباحثين يزيل العقار لتجريبي عبر نوعا من الأجسام المضادة الذاتية- كتلة البروتين ينتجها الجهاز المناعي والتي تدور في الدم ويمكن أن تلحق الضرر بالقلب والأعضاء الأخرى.

وحسب البروفيسور، بيتينا هوبرجر، إحدى المشاركات في الورقة الأولية، أثبت العقار الألماني فعالية ضد «كوفيد طويل الأمد» غير أن ميكانيزم عمل العقار تتيح حلولًا لمرضى «جلوكوما» العينين الذين عادة ما تٌكون دمائهم مستويات عالية من الأجسام المضادة الذاتية.

وتؤكد هوبرجر أن العقار أثبت فهالية قوية ضد أعراض كوفيد طويل الأمد؛ إذ كان تأثيره على المريض البالغ من العمر 59 عاما، فوري، وعاد إحساسه بالتذوق والتركيز واختفت الأعراض الجسدية لكوفيد من جسده.

ولا تزال أسباب وطبيعة كوفيد طويل الأمد غير مفهومة علميًا، إلا أنه يصيب واحد على الأقل بين كل ثمانية أشخاص مصابين بفيروس.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزارة الصحة: خروج 422 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 422 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

«الصحة»: تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

«الصحة»: تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

تسجيل 15 وفاة و 485 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 15 وفاة و 485 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

الأردن: تطعيم الأطفال من عمر 12 عاما بلقاح مضاد لفيروس كورونا بموافقة ولي الأمر

الأردن: تطعيم الأطفال من عمر 12 عاما بلقاح مضاد لفيروس كورونا بموافقة ولي الأمر