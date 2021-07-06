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"الفيصلي" يتعاقد مع "ياسين برناوي" لثلاثة مواسم

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"الفيصلي" يتعاقد مع "ياسين برناوي" لثلاثة مواسم "الفيصلي" يتعاقد مع "ياسين برناوي" لثلاثة مواسم
قادماً من "التعاون"

أعلن النادي الفيصلي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الظهير الأيمن ياسين برناوي، لمدة ثلاثة مواسم قادماً من التعاون بعد اجتيازه الفحوص الطبية.

وقال الفيصلي، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "إدارة النادي ممثلة بالرئيس التنفيذي الأستاذ مساعد بن إبراهيم المويس تنهي إجراءات التوقيع مع اللاعب ياسين برناوي بعقد يمتد لثلاث مواسم، وذلك بعد اجتيازه للفحوصات الطبية لدى الراعي الطبي".

وكانت إدارة التعاون قد وقعت مخالصة مالية مع ياسين برناوي يوم الأحد الماضي، حيث خاض مع التعاون الموسم الماضي 25 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لم يسهم بأي هدف.


وسبق للاعب (صاحب 28 عاماً) أن مثل نادي الفيصلي في موسم 2014-2015، ثم انتقل لنادي القادسية وبعدها أعير إلى الاتحاد في يناير 2019 وانتقل منه إلى نادي التعاون.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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