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أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فتح 39 شادرا على مستوى الجمهورية لبيع الخراف الحية بسعر 65 جنيه للكيلو القائم، وسيتم طرح 10 آلاف رأس من الخراف الحية على مستوى الجمهورية، لافتا الى أنه تلقى طلب من إحدى الجهات بشأن إمكانية السماح للعاملين لها الحصول على خراف الحية الأضاحي، بالتقسيط وخصم قيمتها من رواتب العاملين لافتة إلى أنه سيتم دراسة ذلك مع الشركات التابعة.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك، تم طرح كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بكافة المحافظات من أجل تلبية احتياجات المواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك التى يزداد فيها معدل الإقبال على شراء اللحوم ، حيث سيتم طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة السوداني بسعر 85 جنيها للكيلو، واللحوم المجمدة البرازيلى بسعر 65 جنيها للكيلو، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بجانب طرح لحوم ضأن سوداني مبردة بسعر 95 جنيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى توفير 8 آلاف رأس عجل بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف الوزير ، أنه سيتم توفير 1760 طن لحوم سودانية طازجة استعدادا لعيد الأضحى بجانب توفير كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والدواجن لتلبية احتياجات المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك ، كما سيتم فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية، خلال أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك لاستمرار طرح اللحوم الطازجة بكافة أنواعها وكذلك المجمدة للمواطنين، وذلك لطرح اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى، كذلك استمرار فتح المخابز البلدية خلال أيام عيد الأضحى كما سيتم السماح لاى صاحب مخبز ان يتقدم بطلب للحصول لأعلى إجازة بحيث لا يتجاوز عدد الذين سيتم السماح لهم 30%، لضمان توافر الخبز المدعم للمواطنين باستمرار.

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل غرفة عمليات بكل مديرية تموين بالمحافظات المختلفة بجانب غرفة العمليات المركزية بالوزارة لمتابعة توافر الخبز البلدي بالمخابز وذلك للتيسير على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر وكذلك التأكد من قيام المطاحن بالقطاعين العام والخاص بتوفير الدقيق استخراج 82% للمخابز ومخزون استراتيجي لكل مخبز خلال أيام العيد وكذلك المستودعات على كافة محافظات الجمهورية بصفة منتظمة خلال فترة أيام عيد الأضحى المبارك والمرور والتفتيش على المخابز والتي تصرف دقيق بلدى مدعم استخراج 82% لضمان قيام أصحابها أو المسئولين عنها بتصنيع الدقيق خبزا للمواطنين ومتابعة المخابز والتأكد من إنتاج الخبز المدعم بالمواصفات والأوزان القانونية.

وأشار الوزير الى انه سيتم إغلاق موسم القمح غدا الأربعاء، بعد توريد ما يقرب من 3.6 مليون طن قمح محلى هذا العام ويعد ذلك أكبر كميات قمح محلى موردة على مدار العشرات السنوات الماضية.