ضمن مبادرة «قدم صحيح».. تعاون بين «صناع الخير» وجامعة عين شمس لدعم مرضى القدم السكري

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت مؤسسة صناع الخير للتنمية وجامعة عين شمس، بروتوكول تعاون بهدف تحقيق شراكة فاعلة في تنفيذ مبادرة «قدم صحيح» التي تطلقها صناع الخير تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا ولجنة الإغاثات الطبية بالمجلس، وبإشراف ودعم وزارة التضامن الاجتماعي وبالشراكة مع عدد من الجامعات المصرية لتقديم خدمات طبية ذات جودة لمرضى القدم السكرى غير القادرين بالمجان ما يدعم الحماية من بتر القدم وتقديم خدمات التعامل الطبي للحالات التي تم بتر قدمها فعلياً.

ومثل صناع الخير في احتفالية توقيع بروتوكول التعاون هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي للمؤسسة كما مثل جامعة عين شمس الدكتور مصطفى سليمان رئيس قسم الأوعية الدموية بمستشفيات الجامعة، وفي كلمته في احتفالية توقيع بروتوكول التعاون اكد الدكتور مصطفى سليمان رئيس قسم الأوعية الدموية بمستشفيات جامعة عين شمس على ترحيب قيادات الجامعة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الجادة لدعم شرائح غير القادرين وبخاصة في مجال تقديم الخدمات الطبية النوعية .

وأشار الدكتور مصطفى سليمان إلى أن أهمية التعاون مع مؤسسة صناع الخير تنفيذ مبادرة قدم صحيح تتضح إذا ما علمنا حجم معاناة مرضى القدم السكرى في كل مراحل المرض سواء هدد المرض ببتر قدمهم أو تم البتر بشكل فعلى وأصبح المريض يحتاج إلى غيارات طبية دائمة ومتابعة علاجية مستمرة وأن هذه المعاناة تتضاعف أكبر وأكبر مع المرضى غير القادرين.

من جانبه أكد هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير أن بروتوكول التعاون بين صناع الخير وجامعة عين شمس لتنفيذ مبادرة «قدم صحيح» يشمل تخصيص جامعة عين شمس لغرفة للمبادرة وتقوم صناع الخير بتجهيز الغرفة بكافة التجهيزات الطبية اللازمة وإمداد الغرفة بالمستلزمات اللازمة للغيار على الجروح وتقرحات القدم السكرى للمرضى غير القادرين ممن لم يشملهم التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة وحسب احتياجات الغرفة.

وأضاف عبدالفتاح أن صناع الخير ومن خلال مبادرة «قدم صحيح» وعبر بروتوكول التعاون سوف تقدم كافة البرامج التوعوية لمرضى القدم السكرى والتي تتضمن طرق العناية اليومية والفحص الذاتي المنزلي وطرق الغيار الصحيحة طبقاً لخطط العلاج من الطبيب المختص.