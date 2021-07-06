جدل بـ«الشيوخ» حول انشاء صناديق خاصة جديدة .. و«عاشور»: الصناديق مصيبة كبرى

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شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، جدلا واسعا بين الأعضاء والحكومة حول المادة 7 من مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة. حول المادة 7 من القانون التي تنص على انه يجوز بقانون تخصيص موارد معينة لاستخدامات محددة للصناديق والحسابات الخاصة على مستوى الجهة التي تتضمنها الموازنة العامة ويجوز النقل بين اعتماداتها فيما بينها بموافقة السلطة المختصة. وهو ما اعرتض عليه النواب رافضين انشاء أي صناديق خاصة جديدة والنص على ذلك كما جاء من اللجنة الاقتصادية. وقال المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، إن الصندوق المنشأ قبل القانون الجديد لا يمس اما ما سينشأ بعد صدوره سيكون بقانون .

و قال النائب سامح عاشور: «اذا اردنا ترك ثغرة تشتغل ضد المبأ العام الذي اقرناه بعد انشاء صناديق خاصة جديدة فلنبق على المادة 34» وأضاف: «الصناديق الخاصة مصيبة كبرى في اقتصاد مصر، وعايزين نسدها وإلا ستدمر اقتصادنا» .

و أوضح النائب اكمل نجاتى امين سر اللجنة الاقتصادية ومقرر المشروع ان المادة 34 تؤمن الصناديق الخاصة القائمة حاليا ولن تتأثر بصدرو «المالية الموحد». وقال ان المادة 7 كام جاءت تغلق الباب نهائيا لانشاء صناديق خاصة جديدة

و طالب النائب بهاء أبوشقة وكيل المجلس بحسم هذه المسألة، وقال ان هذه المادة ستسبب صراع مستقبلى في التفسير وهانك اراء متباينة ىف القاعة فعليه يجب حسم الامر بإضافة عبارة إلى المادة السابعة تنص على «لا يجوز انشاء صناديق خاصة بعد العمل بهذا لاقانون إلا بقانون جديد». ووافق المجلس على لاتعديل المقدم من أبوشقة بإضافة الفقرة