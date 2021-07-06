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وقف تعامل «الجهات الإدارية» مع مقاول تلاعب في «تبطين ترعة»

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وقف تعامل «الجهات الإدارية» مع مقاول تلاعب في «تبطين ترعة» وقف تعامل «الجهات الإدارية» مع مقاول تلاعب في «تبطين ترعة»

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انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى شطب اسم أحد المقاولين من سجل المتعاملين مع الجهات الخاضعة لقانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، بعد ثبوت غشه وتلاعبه في الحصول على عقد عملية تأهيل وتبطين فرع من ترعة بسمالوط، وقررت إعادة ملف الموضوع إلى إدارة «فتوى الموارد المائية والري» بعد ثبوت انعقاد الاختصاص لها لإعمال شؤونها نحوه.

وتبين للفتوى أن المقاول استخدم الغش والتلاعب على وزارة الموارد المائية والري بغرض التعاقد على عملية تبطين الترعة المذكورة، إذ كانت كراسة الشروط التي طرحتها الوزارة لعملية تأهيل وتبطين فرع ترعة بقرلنك تضمنت النص على أن يكون تصنيف المقاول في الفئة السادسة بالنسبة لاعمال الأشغال العامة، وقدم هذا المقاول في عطائه لاخذ العملية بطاقة عضوية منسوب صدورها للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وتصنيف فئة خامسة لاعمال الأشغال العامة وذلك على خلاف الحقيقة.

وتم اكتشاف الامر بعد إرسال البطاقة للاتحاد المصري للتشييد والذي أفاد بأن المقاول مصنف فئة سابعة وأن البطاقة بها غش وتلاعب، مما حدا باللجنة إلى استبعاد عطاء هذا المقاول مع طلب الرأي القانوني في إمكانية شطبه من سجل المتعاملين.

المصرى اليوم

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