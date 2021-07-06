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الكنيسة «الأسقفية»: نضع جميع إمكانياتنا تحت تصرف القيادة السياسية في أزمة سد النهضة

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الكنيسة «الأسقفية»: نضع جميع إمكانياتنا تحت تصرف القيادة السياسية في أزمة سد النهضة الكنيسة «الأسقفية»: نضع جميع إمكانياتنا تحت تصرف القيادة السياسية في أزمة سد النهضة

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أعرب الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية عن قلقه البالغ إزاء الموقف الأثيوبي المتعنت تجاه قضية سد النهضة، حيث أعلنت إثيوبيا عن عزمها البدء في الملء الثاني للخزان دون التوصل لاتفاق مرضي مع دولتي المصب والسودان0

وقال «فوزي» في بيان، الثلاثاء، إنه «نعلن دعمنا الكامل للقيادة المصرية في قضية سد النهضة مشددًا على إن الكنيسة الأسقفية تضع كافة إمكاناتها تحت تصرف القيادة السياسية خلال الفترة القادمة»، مشددًا على أن «إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية سيواصل دوره الفعال في دعم القيادة المصرية لدى الاتحاد الإفريقي واتحاد الكنائس الأسقفية العالمية حيث يضم الإقليم تحت رئاسته عشرة دول إفريقية».

ودعا جميع رعاياه لتنظيم يوم للصلاة من أجل حل أزمة سد النهضة على أن ترفع الصلوات لله لتعضيد القيادة السياسية المصرية والحفاظ على مياه النيل هبة الله لشعب مصر.
كان إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية أرسل منذ شهور خطابًا موقعًا من رؤساء أساقفة الكنيسة في إفريقيا يعلن فيه قلقه إزاء التعنت الإثيوبي وقد تم إرسال الخطاب للاتحاد الإفريقي ولاتحاد الكنائس الأنجلكيانية العالمي

المصرى اليوم

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