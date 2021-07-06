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الرياض.. القبض على مواطن و9 مقيمين ارتكبوا جرائم جمع الأموال

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الرياض.. القبض على مواطن و9 مقيمين ارتكبوا جرائم جمع الأموال الرياض.. القبض على مواطن و9 مقيمين ارتكبوا جرائم جمع الأموال
من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

الرياض.. القبض على مواطن و9 مقيمين ارتكبوا جرائم جمع الأموال

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطن و(9) مقيمين من الجنسية اليمنية في العقدين الثاني والرابع من العمر، ارتكبوا جرائم جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتحويلها إلى خارج المملكة عبر مؤسسة تجارية تعود ملكيتها للمواطن، وذلك لتوفير غطاء لتعاملاتهم البنكية مقابل عمولة بنسبة محددة، متخذين من وحدة سكنية بمدينة الرياض مقرًا لارتكاب جرائمهم، وضُبط بحوزتهم مبلغ (724,949) ريالاً، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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