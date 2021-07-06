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"آركو" تدرب 270 من منسوبي 17 هيئة وجمعية للهلال الأحمر على إدارة الكوارث

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"آركو" تدرب 270 من منسوبي 17 هيئة وجمعية للهلال الأحمر على إدارة الكوارث "آركو" تدرب 270 من منسوبي 17 هيئة وجمعية للهلال الأحمر على إدارة الكوارث
الدورة قدمها الدكتور سمير مصطفى سميسم.. وتناولت مفهوم التطوع والمتطوع

استفاد 270 من منسوبي 17 جمعية وهيئة وطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر من دورة تدريبية نظمتها الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي يومي 5 و6 يوليو 2021 بعنوان "إدارة الكوارث والأزمات" قدمها المدرب المعتمد من هيئة الهلال الأحمر السعودي، والجمعية الوطنية الأمريكية لمسعفي الطوارئ، وجمعية القلب الأمريكية للإنعاش القلبي الرئوي المتقدم، وبرنامج دعم الإصابات الدولي الدكتور سمير مصطفى سميسم.

وتناولت الدورة مفهوم التطوع والمتطوع، ودعمه في حالات الطوارئ وحقوق المتطوعين ومسؤولياتهم، وتعزيز بيئة مواكبة للجميع وتحسين ظروف العاملين منهم في حالات الطوارئ، إلى جانب التطرق إلى ماهية الكارثة، ومفهوم الطوارئ والمخاطر والأزمة، ومفهوم إدارة الكارثة.

وتطرقت الدورة إلى سمات الكوارث والعلاقة بين الكارثة والأزمة، وتصنيفات الكوارث وفقًا لطبيعة الواقعة المسببة لها، وأسباب حدوثها ووفقًا للمدى الجغرافي لتأثير الكارثة وإمكانية التنبؤ بحدوثها، ووفقًا لثباتها وتكرارها، كما تطرق إلى تصنيف الكوارث من حيث قوتها وشدتها ومن حيث مظهرها.

واستعرضت أيضاً آثار الكوارث، منها الآثار النفسية والسكانية والاجتماعية، والعوامل المؤثرة في زيادة تأثيراتها، وتصنيف مراحل تطورها واختفائها.

وأكد مقدمو الدورة أهمية إنشاء إدارة للكوارث ودور نظم المعلومات الجغرافية في إدارتها قبل وعند وبعد حدوثها.
وأشار إلى مهام إدارة الكوارث والمتطلبات اللازمة لإدارة الكارثة ومستويات إدارة الكارثة والتخطيط الاستراتيجي لإدارة الكوارث، ومراحل إدارة الكارثة وتحليل المخاطر وفرز البيانات وتحليلها ومصفوفة تحليل المخاطر وعوامل نجاح إدارة الكوارث ومهددات إدارة الكوارث.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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