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الرياض والشرقية وجازان.. إعادة افتتاح 5 مساجد في 3 مناطق

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الرياض والشرقية وجازان.. إعادة افتتاح 5 مساجد في 3 مناطق الرياض والشرقية وجازان.. إعادة افتتاح 5 مساجد في 3 مناطق
بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها حرصاً على سلامة مرتادي بيوت الله

الرياض والشرقية وجازان.. إعادة افتتاح 5 مساجد في 3 مناطق

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 5 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 3 مناطق.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 150 يوماً 1772 مسجداً؛ حرصاً على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي: مسجدان في كلّ من منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، ومسجد في منطقة جازان.


وذكرت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة هي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، داعيةً منسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة والإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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