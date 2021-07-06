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بسبب سد النهضة.. إثيوبيا تشكو «الجامعة العربية» إلى مجلس الأمن (تفاصيل)

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بسبب سد النهضة.. إثيوبيا تشكو «الجامعة العربية» إلى مجلس الأمن (تفاصيل) بسبب سد النهضة.. إثيوبيا تشكو «الجامعة العربية» إلى مجلس الأمن (تفاصيل)

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أرسلت إثيوبيا، الثلاثاء، خطاباً إلى مجلس الأمن تعرب فيه عن ما وصفته بـ«استيائها من تدخل الجامعة العربية في مسألة سد النهضة«.

وأشارت الخارجية الإثيوبية في بيان، الثلاثاء، إلى أن «النهج الذي تتبعه جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة يقوض الصداقة التي تجمع بين الجامعة والاتحاد الإفريقي».

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي الخميس المقبل جلسة طارئة لبحث أزمة سد النهضة، سيحضرها وزير الخارجية سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي.

وأعلنت وزارة الري أمس، أن الوزير محمد عبدالعاطي، تلقى خطابا رسميا من نظيره الإثيوبي، يفيد ببدء الملء الثاني لخزان سد النهضة، لافتة إلى أن القاهرة وجهت خطابا رسميا لإثيوبيا لإخطارها برفضها القاطع لهذا الإجراء الأحادي.

المصرى اليوم

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