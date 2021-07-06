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شنت أحياء الإسكندرية، حملات مفاجئة، اليوم الثلاثاء، لتنفيذ توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاستمرار بشن الحملات لإزالة الإشغالات والتعديات، والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد والجهات المعنية.

وأسفرت الحملات المكبرة بالشوارع والميادين لفرض الانضباط عن 240 حالة إشغال. حيث شن حي المنتزه أول بقيادة المهندسة جيهان مسعود حملة أسفرت عن تغريم القاعات بإجمالي مبلغ 28 ألف جنيه والتحفظ على عدد 69 شيشة.

وفي حي المنتزه ثان قاد اللواء حسن الجمال رئيس الحي، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 87 حالة إشغال متنوعة، منهم 4 مكبر صوت، وعدد 9 ماكينة صوت، وعدد 49 شيشة، وتحصيل غرامات فورية من المخالفين. شن حى وسط برئاسة المحاسب رجب النقيدي حملة أسفرت عن رفع ٨٠ حالة إشغال متنوع. وشن حي الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ حملة لإزالة الإشغالات أسفرت عن ضبط 20 حالة إشغال.

وشن حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة لازالة الاشغالات والحواجز التي تشغل حرم الطريق العام، أسفرت الحملة عن إزالة ورفع كافة الإشغالات والتحفظ على ١٨ حالة إشغال متنوع.

وشن حي العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت حملة مكبرة للتفتيش على الصيدليات والكافيهات والمحلات التجارية والتأكد من الإجراءات الاحترازية، وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر مخالفة سلامة وصحة مهنية ، و 4 محاضر صحة غذائية، وغلق صيدلية بشارع الكابلات لعدم وجود مدير مسئول أو من ينوب عنه، وتم التحفظ على 35 حالة إشغال متنوعه، وعدد من غرامات عدم ارتداء كمامة ، وأربع إنذارات لمحال ، ومحضرين من الرقابة والرصد البيئي .

28 ألف جنيه غرامات و240 حالة إشغال .. أحياء الإسكندرية تواصل حملاتها لإزالة الإشغالات والتعديات (صور)

28 ألف جنيه غرامات و240 حالة إشغال .. أحياء الإسكندرية تواصل حملاتها لإزالة الإشغالات والتعديات (صور)

28 ألف جنيه غرامات و240 حالة إشغال .. أحياء الإسكندرية تواصل حملاتها لإزالة الإشغالات والتعديات (صور)