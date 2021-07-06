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رئيس جامعة سوهاج يُكرّم 11 طالبًا من ذوي الهمم لإجادتهم استخدام الحاسب الآلي دون مرافق

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رئيس جامعة سوهاج يُكرّم 11 طالبًا من ذوي الهمم لإجادتهم استخدام الحاسب الآلي دون مرافق رئيس جامعة سوهاج يُكرّم 11 طالبًا من ذوي الهمم لإجادتهم استخدام الحاسب الآلي دون مرافق

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كرم الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، الثلاثاء، 11 طالبا وطالبة من مركز نور البصيرة للطلاب ذوي الهمم بالجامعة، لتمكنهم من استخدام الحاسب الآلي وإجادة مهاراته والكتابة عليه بدون مرافق.

وأكد رئيس جامعة سوهاج- خلال حفل التكريم الذي جرى بحضور المحاسب أشرف القاضي القائم أمين عام الجامعة، والدكتور عماد الصوينع مدير مركز نور البصيرة، والدكتورة سلمى عبدالمنعم نائب مدير المركز، وذوي الطلاب المكرمين- أن إدارة الجامعة تولي إهتماما كبيراً بجميع احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة، وتعمل على إزالة كافة العوائق التي تحول دون مشاركتهم وإدماجهم في المجتمع، معرباً عن سعادته البالغة بوجود مركز خاص بتلك الفئة من الطلاب داخل الحرم الجامعي مزود بكافة الإمكانات المادية والأجهزة الحديثة التي تمكنهم من تلقي دروسهم بكل سهولة ويسر.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لجميع الطلاب من أصحاب الهمم والإنجازات المتتالية، وشكر مماثل لكل القائمين على العمل بالمركز، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح.

ومن جانبه، قال الدكتور عماد الصوينع مدير المركز، إن الطلاب المكرمين من ذوي الإعاقات البصرية والحركية منهم 8 من كلية الآداب، و3 من كلية الحقوق، وقد تمكنوا جميعا من استخدام مهارات الحاسب الآلي والكتابة دون مرافق، لافتا إلى أن ذلك أتاح لهم الفرصة للإلتحاق بقطاع الدراسات العليا لاستكمال مسيرتهم التعليمية.

المصرى اليوم

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