أخبار عاجلة

ارتفاع للحرارة قد يتراجع في هذا الموعد.. "المسند": هنا تنحصر الهطولات -
مشاهد تخطف الأنفاس.. سعودي من ضمن الفائزين بجوائز iPhone للتصوير الفوتوغرافي -
"الأرصاد" ينبّه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة -
بعد الفيديو الخادش ورغم قرار "التمييز".. الكويت تصدر قراراً بإبعاد "فرحان العلي" -
منتخب مصر يتوفق علي الارجنتين في الشوط الأول.. ورمضان صبحي يهدر هدفين -
غياب 26 طالبًا وطالبة عن امتحان مادة التاريخ في بني سويف -
محافظ المنيا : إزالة 3 حالات بناء مخالف في المهد بمركز سمالوط -
توافد طلاب الأدبي على اللجان فى الأقصر لأداء امتحان مادة التاريخ -
تداول أسئلة التاريخ لطلاب الثانوية العامة على صفحات الغش والتعليم تتتبع مصدرها -
20 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان مادة التاريخ أمام 113 لجنة في الإسكندرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير الأوقاف: استعدنا المنابر من المتطرفين.. ولا مكان للمتشددين عليها

Print
وزير الأوقاف: استعدنا المنابر من المتطرفين.. ولا مكان للمتشددين عليها وزير الأوقاف: استعدنا المنابر من المتطرفين.. ولا مكان للمتشددين عليها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مختار جمعة، وزير الاوقاف، إنه تم توقيع بروتوكول تنفيذي مع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد في ، وما اسعدني أن والسعودية على قلب رجل واحد في مواجهة التطرف ولمست اصرارا سعوديا على كل المستويات السياسية والدينية على تنقية المنابر والدعوة من الفكر المتطرف وبصراحة الفكر الإخواني لأنهم استشعروا بخطر هذه الجماعة.

وأضاف «جمعة» في كلمة له بمؤتمر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن «30 يونيو والجمهورية الجديدة»، الثلاثاء، أن «السعودية تسير مع مصر بنفس القوة ونفس الخط في مواجهة الفكر المتطرف والجماعات الارهابية، ولفت إلى ان لقاءه مع امين عام مجمع الفقه الدولي بجدة وتحدثنا في مواجهة الفكر المتطرف».

وأشار إلى أن «ما تم في مجال واحد خلال 7 سنوات في تحسين احوال الائمة وعمارة للمساجد، مؤكدا خلال 10 اشهر تم افتتاح 1500 مسجد منهم 1487 مسجد جديد أو احلال وتجديد، وعملنا الية جديدة لبناء المساجد لا مجال فيها للزوايا الصغيرة التي تختبئ فيها «للجماعات الدينية المتطرفة».

وأضاف أن الوزارة استطاعت أن «تخلص المنابر ممن أسماهم دعاة الفتنة استعظنا كل المنابر ومن كل المتطرفين واستطعنا رفع راية التجديد ولا مكان للمتشددين على منابرنا وفهم صحيح الدين يسهم في بناء شخصية سوية قوية، مضيفًا: «نواجه التكرف لا التدين، الدول لا تواجه التدين بل تدعم التدين الوسطي بدليل المساجد التي تم افتتاحها».

وتابع: «دورنا ليس وأد الفكر الإخواني في مصر ولكن ملاحقته في العالم، تبني شراكات قوية مع دول لاستئصال الفكر الإخواني مثل السعودية والإمارات والبحرين».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
منتخب مصر يتوفق علي الارجنتين في الشوط الأول.. ورمضان صبحي يهدر هدفين

منتخب مصر يتوفق علي الارجنتين في الشوط الأول.. ورمضان صبحي يهدر هدفين

لدعمها البحث العلمي.. بنها ضمن أفضل 10 جامعات مصرية طبقا لتصنيف ويبومتركس

لدعمها البحث العلمي.. بنها ضمن أفضل 10 جامعات مصرية طبقا لتصنيف ويبومتركس

استقرار وترقب .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 25 يوليو 2021

استقرار وترقب .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 25 يوليو 2021

بث مباشر لحظة بلحظة .. منتخب مصر الأولمبي (0)-(0) الأرجنتين (الشوط الأول)

بث مباشر لحظة بلحظة .. منتخب مصر الأولمبي (0)-(0) الأرجنتين (الشوط الأول)