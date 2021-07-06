وزير الأوقاف: استعدنا المنابر من المتطرفين.. ولا مكان للمتشددين عليها

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قال الدكتور مختار جمعة، وزير الاوقاف، إنه تم توقيع بروتوكول تنفيذي مع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد في السعودية، وما اسعدني أن مصر والسعودية على قلب رجل واحد في مواجهة التطرف ولمست اصرارا سعوديا على كل المستويات السياسية والدينية على تنقية المنابر والدعوة من الفكر المتطرف وبصراحة الفكر الإخواني لأنهم استشعروا بخطر هذه الجماعة.

وأضاف «جمعة» في كلمة له بمؤتمر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن «30 يونيو والجمهورية الجديدة»، الثلاثاء، أن «السعودية تسير مع مصر بنفس القوة ونفس الخط في مواجهة الفكر المتطرف والجماعات الارهابية، ولفت إلى ان لقاءه مع امين عام مجمع الفقه الدولي بجدة وتحدثنا في مواجهة الفكر المتطرف».

وأشار إلى أن «ما تم في مجال واحد خلال 7 سنوات في تحسين احوال الائمة وعمارة للمساجد، مؤكدا خلال 10 اشهر تم افتتاح 1500 مسجد منهم 1487 مسجد جديد أو احلال وتجديد، وعملنا الية جديدة لبناء المساجد لا مجال فيها للزوايا الصغيرة التي تختبئ فيها «للجماعات الدينية المتطرفة».

وأضاف أن الوزارة استطاعت أن «تخلص المنابر ممن أسماهم دعاة الفتنة استعظنا كل المنابر ومن كل المتطرفين واستطعنا رفع راية التجديد ولا مكان للمتشددين على منابرنا وفهم صحيح الدين يسهم في بناء شخصية سوية قوية، مضيفًا: «نواجه التكرف لا التدين، الدول لا تواجه التدين بل تدعم التدين الوسطي بدليل المساجد التي تم افتتاحها».

وتابع: «دورنا ليس وأد الفكر الإخواني في مصر ولكن ملاحقته في العالم، تبني شراكات قوية مع دول لاستئصال الفكر الإخواني مثل السعودية والإمارات والبحرين».