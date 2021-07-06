حملات مكثفة لتطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة بالشرقية

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وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف حملات النظافة وقص وتهذيب الأشجار والتطهير والتعقيم بشكل يومي بلجان إمتحانات الثانوية العامة، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية وإرتداء الطلاب والمراقبين والمشرفين على الإمتحانات للكمامة الواقية، لتوفير بيئة صحية وآمنة حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلاب وانتظام سير الإمتحانات.

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بمراجعة مصادر الطاقة داخل اللجان ،والتأكد من عملها بكفاءة عالية، وتوفير المراوح ومياه الشرب ومصادر للكهرباء بديلة في حالة حدوث انقطاع للكهرباء خلال تأدية الطلاب للإمتحانات، حتى لاتؤثر على انتظام سير الامتحانات.

وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملات النظافة ورفع كومات القمامة داخل وخارج اللجان بالمدارس المخصصة لعقد إمتحانات الثانوية العامة، ورفع الإشغالات والباعة الجائلين حول المدارس، فضلاً عن نظافة دورات المياه وتعقيمها، والتأكد من سلامة النوافذ والأبواب، لتوفير بيئة صحية وآمنة وجو هادئ لأبنائنا الطلاب لتأدية امتحانات الثانوية العامة بسهولة ويسر.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمراجعة كشافات الإضاءة وتوفير مولدات كهرباء في حاله حدوث انقطاع تيار للكهرباء ،والتأكد من توافر سيارات محملة بمياه الشرب داخل حرم المدرسة في حاله الطوارئ، وطفايات الحريق، بالإضافه إلى التنسيق مع الإدارة الصحية لتوفير أطقم طبيو لتوفير الرعاية الصحية للطلاب أثناء تأدية الإمتحانات، وتوفير مواد التطهير والتعقيم والكشف الحرارى والكمامة الواقية ،وبوابة تعقيم ذاتي أمام المدخل الرئيسي بالمدارس المنعقد بها اللجان لتعقيم الطلاب والمراقبين.

يذكر أنه من المقرر أن يؤدي 45 ألف طالب وطالبة الإمتحانات ،أمام 162 لجنة موزعة على مستوى 19 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة .