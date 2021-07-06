20 ألف جنيه غرامة وغلق شهرين.. 10 قرارات من محافظ الإسكندرية بشأن الأضاحي (تعرف عليها)

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أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الثلاثاء، 10 قرارات عاجلة بشأن خطة استقبال المحافظة عيد الأضحى المبارك في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

جاءت أبرز تلك القرارات كالآتي، يحظر على كافة المواطنين أو محلات الجزارة وبيع وعرض اللحوم، إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة وفي حالة المخالفة يقوم الحي المختص باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه ذلك حيث يتم إزالة الشادر وتحصيل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ 3 آلاف جنيه.

القرار الثاني: تتولى مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم المتداولة بالمحال والمنافذ الثابتة والمتحركة ومطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية، والتأكد من ان عملية الذبح تمت بالمجازر الحكومية المعتمدة، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وفي حالة المخالفة يتم غلق المحل أو المنفذ لمدة 60 يوم وتحرير محضر بالواقعة والإحالة للنيابة المختصة وسداد الغرامات التي نص عليها القانون.

القرار الثالث: التصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحي الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمجان وهي؛ مجزر العامرية ومجزر أبوقير، وذلك خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة.

القرار الرابع: يصرح لأصحاب محال الجزارة وبيع وعرض اللحوم بذبح الأضاحي الخاصة بالمواطنين خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة وذلك وفقا للاشتراطات الواردة بإحكام هذا القرار.

القرار الخامس: يقوم أصحاب محال الجزارة الراغبين في التصريح لهم بالذبح بالمحال الخاصة بهم أو الراغبين في عمل شوادر ملحقة بالمحال الخاصة بهم لذبح الأضاحي، بالتقدم بطلب مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي ومحدد به موقع المحل وموقع الشادر المقترح، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 27 / 6 / 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 8 / 7 / 2021 للحصول على التصريح اللازم وسداد مقابل إجراء المعاينة الميدانية.

القرار السادس: تشكل لجنة تحت الإشراف المباشر للسيد رئيس الحى المختص وأعضاء من إدارة مرور الإسكندرية وإدارة شرطة المرافق ومديرية الطب البيطري ووحدة الرقابة والرصد البيئي بديوان عام المحافظة، وشركة الصرف الصحي، والإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالديوان العام. وتختص اللجنة بالنزول للمعاينة الميدانية بعد إنتهاء فترة تلقى الطلبات الخاصة بمحال الجزارة سواء بطلب الموافقة على الذبح بالمحال الخاصة بهم أو التصريح بإقامة الشوادر وتحديد مدى صلاحية إقامة الشوادر بالموقع المقترح وفي حالة الموافقة يتم منح ترخيص لمقدم الطلب في موعد غايته 15 / 7 / 2021 بعد سداد مقابل الخدمة وإعادة الشيء لأصله. كما تختص اللجنة بالمرور ميدانيا خلال أيام عيد الأضحى المبارك للتأكد من التزام المحال بتطبيق الاشتراطات وفحص أي شكوى ترد من المواطنين في هذا الشأن.

القرار السابع: مخالفة إقامة شادر أو الذبح خلال أيام عيد الأضحى بدون تصريح؛ غلق للمحل لمدة ستين يوم ويحصل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ عشرون ألف جنية بالإضافة إلى غرامة بيئية تقدر بمبلغ خمسة وعشرون ألف جنيه.

القرار الثامن: تتولى شركة نهضة مصر مهام جمع والتخلص الآمن من كافة مخلفات عملية الذبح ومتابعة وحدة الرقابة والرصد البيئي للأعمال وكذا قيام شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بأعمال تطهير المطابق والشنايش بنطاق كل موقع يتم التصريح به.

القرار التاسع: بالنسبة لاشتراطات الذبح بمحال الجزارة دون إقامة شادر تشمل:الحصول على تصريح مسبق من الحي المختص وبناء على معاينة الجهات المختصة وفقا لتشكيل اللجنة، وتقتصر عملية الذبح داخل المحل فقط لا غير دون إقامة شادر، وعدم إعاقة حركة المارة أو الحركة المرورية، والإلتزام بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالحاويات المخصصة لذلك، ولا يتم عرض الذبائح الحية بالطرق العامة، والمسئولية المباشرة لأصحاب المحال التي يصرح لهم باتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية المطلوبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد ومراعاة اشتراطات التباعد، وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين المترددين من خلال القيام بوضع آلية لتناوب حضور المواطنين لعدم حدوث التكدس فيما بينهم، والتزام كافة العاملين بالمحال التي يصرح لها والمواطنين بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم والمسئولية في ذلك تنعقد على أصحاب المحال.

القرار العاشر: بالنسبة لاشتراطات الذبح بمحال الجزارة والتصريح بإقامة شادر ملحق تشمل، الحصول على تصريح مسبق من الحى المختص وبناء على معاينة الجهات المختصة وفقا لتشكيل اللجنة، ويجب أن يكون موقع الشادر بعيد عن أي مصدر للتلوث، ويجب أن يكون موقع الشادر لا يمثل إعاقة للحركة المرورية، ويشترط توفر مصدر للمياه والصرف الصحي، والالتزام بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالحاويات المخصصة لذلك، وإقامة الشادر تتم بعد غروب يوم وقفة عرفات، ولا يتم عرض الذبائح الحية بالطرق العامة، والمسئولية المباشرة لأصحاب المحال التي يصرح لهم باتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية المطلوبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد ومراعاة اشتراطات التباعد، وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين المترددين من خلال القيام بوضع آلية لتناوب حضور المواطنين لعدم حدوث التكدس فيما بينهم، والتزام كافة العاملين بالمحال التي يصرح لها والمواطنين بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم والمسئولية في ذلك تنعقد على أصحاب المحال.