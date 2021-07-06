أخبار عاجلة

ارتفاع للحرارة قد يتراجع في هذا الموعد.. "المسند": هنا تنحصر الهطولات -
مشاهد تخطف الأنفاس.. سعودي من ضمن الفائزين بجوائز iPhone للتصوير الفوتوغرافي -
"الأرصاد" ينبّه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة -
بعد الفيديو الخادش ورغم قرار "التمييز".. الكويت تصدر قراراً بإبعاد "فرحان العلي" -
منتخب مصر يتوفق علي الارجنتين في الشوط الأول.. ورمضان صبحي يهدر هدفين -
غياب 26 طالبًا وطالبة عن امتحان مادة التاريخ في بني سويف -
محافظ المنيا : إزالة 3 حالات بناء مخالف في المهد بمركز سمالوط -
توافد طلاب الأدبي على اللجان فى الأقصر لأداء امتحان مادة التاريخ -
تداول أسئلة التاريخ لطلاب الثانوية العامة على صفحات الغش والتعليم تتتبع مصدرها -
20 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان مادة التاريخ أمام 113 لجنة في الإسكندرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة": جميع لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة مرّت بالعديد من الخطوات

Print
"الصحة": جميع لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة مرّت بالعديد من الخطوات "الصحة": جميع لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة مرّت بالعديد من الخطوات
للتأكد من جودتها وسلامتها

قالت الصحة إن جميع لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة مرّت بالعديد من الخطوات، للتأكد من جودتها وسلامتها، مؤكدةً أنها آمنة وفعّالة بإذن الله في الوقاية من المرض الشديد والإصابات الحرجة، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1277) حالة مؤكدة وتعافي (1080) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11954) حالة، منها (1363) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (495309) حالات، وبلغ عدد حالات التعافي (475448) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (16)حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7907) حالات "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ارتفاع للحرارة قد يتراجع في هذا الموعد.. "المسند": هنا تنحصر الهطولات

ارتفاع للحرارة قد يتراجع في هذا الموعد.. "المسند": هنا تنحصر الهطولات

مشاهد تخطف الأنفاس.. سعودي من ضمن الفائزين بجوائز iPhone للتصوير الفوتوغرافي

مشاهد تخطف الأنفاس.. سعودي من ضمن الفائزين بجوائز iPhone للتصوير الفوتوغرافي

"الأرصاد" ينبّه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

"الأرصاد" ينبّه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

بعد الفيديو الخادش ورغم قرار "التمييز".. الكويت تصدر قراراً بإبعاد "فرحان العلي"

بعد الفيديو الخادش ورغم قرار "التمييز".. الكويت تصدر قراراً بإبعاد "فرحان العلي"