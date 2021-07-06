أيهما أفضل العشر الأواخر من رمضان أم الأوائل من ذي الحجة؟

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عيد عامر، الأمين العام المساعد للدعوة، مقارنة بين فضل العشر الأواخر من رمضان العشر الأوائل من ذي الحجة، بمناسبة اقتراب حلول الأخيرة، موضحًا أفضل الطرق للتقرب من الله في هذه الفترة.

قال «عامر» خلال تصريحات تلفزيونية في برنامج «صباحك مصري» المُذاع على فضائية «mbc مصر»، الثلاثاء، إن نهار العشر الأوائل من ذي الحجة تعتبر أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان، وذلك لوجود يوم عرفات ويوم التروية ويوم العيد.

أضاف: «أما ليالِ العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالِ العشر الأوائل من ذي الحجة، وذلك لوجود ليلة القدر، لكن أفضل أيام الدنيا هي العشر الأوائل ن ذي الحجة».

عن أفضل الأعمال للتقرب من الله في العشر الأوائل من ذي الحجة، فأوضح: «من لم يستطع التقرب من الله في العشر الأواخر من رمضان يمكنه أن يبدأ من جديد في العشر الأوائل من ذي الحجة من خلال المبادرة التوبة النصوحة وعدم التكاسل في العبادة».

تابع: «فيما يتعلق بذنوب العبدتجاه الله فعليه بالتوبة والإقلاع عن الذنب، أما إذا كانت ذنوبة تتعلق بحقوق العباد فعليه برد الحقوق إلى أهلها»، لافتًا إلى أنه لا بد من إنهاء الخصام والمشاحنات مع الآخرين استعدادًا لهذه الأيام، وخاصة مع الأقراب.

أوضح أنه يمكننا الاستعانة بدعاء «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال»، حتى يعين الله العبدعلى إزالة الهموم والحزن والحقد والمشاحنات.