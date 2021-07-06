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ضبط سائق طعن جاره بـ «مطواة» بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

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ضبط سائق طعن جاره بـ «مطواة» بسبب خلافات الجيرة بسوهاج ضبط سائق طعن جاره بـ «مطواة» بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

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تمكنت مباحث قسم شرطة أول مدينة سوهاج، اليوم الثلاثاء، من ضبط سائق يقيم بدائرة القسم لقيامه بطعن جاره بمطواه وإصابته بجرح نافذ بصدره ونزيف، في مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة.

تلقت مديرية أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول مدينة سوهاج، بورود بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعى، بوصول إبراهيم. ك. م «29 سنة – سائق» ويقيم بدائرة القسم مصاباً بجرح طعني نافذ أعلي الصدرمن الناحية اليمني واشتباه نزيف داخلي، وتبين من المعاينة والفحص، وسؤال شقيقه يوسف. ك. م «20 سنة- طالب»، قيام أحمد. ص. ع «45 سنة – سائق» ويقيم بدائرة القسم بالتعدي على المصاب المذكور بسلاح أبيض وإحداث إصابته، بسبب خلافات الجيرة، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم والآداة المستخدمة «مطواة»، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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