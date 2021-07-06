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رئيس مدينة سفاجا تبحث 40 شكوى في لقاء المواطنين

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رئيس مدينة سفاجا تبحث 40 شكوى في لقاء المواطنين رئيس مدينة سفاجا تبحث 40 شكوى في لقاء المواطنين

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بحثت هدى المغربي، رئيسة مدينة سفاجا، 40 شكوى وطلبا للمواطنين، خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوحدة المحلية، اليوم الثلاثاء، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لشكاوى المواطنين

وبحثت رئيس المدينة في حضور مدير الادارة القانونية ومهندسي الإدارة الهندسية، عددًا من هذه الشكاوى، وأعطت تعليمات فورية أثناء اللقاء بالخروج لمعاينة بعض الحالات والبت فيها، وتمت إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص.

وشددت على مديري الإدارات المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية، بضرورة التواصل مع المواطنين، خاصة خدمات تخصيص خطوط سيرفيس لمنطقة شارع الاستاد وحي الهدى والعراشي، وتحسين المرافق والخدمات.

وكلفت، رئيس المدينة، الإدارات المختصة بعمل معاينة للأسر والحالات التي تحتاج إلى مساعدات مادية وصحية لسرعة تقديم الدعم لهم.

المصرى اليوم

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