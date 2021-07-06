أخبار عاجلة

ارتفاع للحرارة قد يتراجع في هذا الموعد.. "المسند": هنا تنحصر الهطولات -
مشاهد تخطف الأنفاس.. سعودي من ضمن الفائزين بجوائز iPhone للتصوير الفوتوغرافي -
"الأرصاد" ينبّه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة -
بعد الفيديو الخادش ورغم قرار "التمييز".. الكويت تصدر قراراً بإبعاد "فرحان العلي" -
منتخب مصر يتوفق علي الارجنتين في الشوط الأول.. ورمضان صبحي يهدر هدفين -
غياب 26 طالبًا وطالبة عن امتحان مادة التاريخ في بني سويف -
محافظ المنيا : إزالة 3 حالات بناء مخالف في المهد بمركز سمالوط -
توافد طلاب الأدبي على اللجان فى الأقصر لأداء امتحان مادة التاريخ -
تداول أسئلة التاريخ لطلاب الثانوية العامة على صفحات الغش والتعليم تتتبع مصدرها -
20 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان مادة التاريخ أمام 113 لجنة في الإسكندرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس مدينة سفاجا تتفقد المركز التكنولوجي بعد تطويره

Print
رئيس مدينة سفاجا تتفقد المركز التكنولوجي بعد تطويره رئيس مدينة سفاجا تتفقد المركز التكنولوجي بعد تطويره

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء ، المركز التكنولوجي عقب تطويره ورفع كفاءته يرافقها سكرتير المدينة ومديرة المركز .

تفقدت المغربي محتويات المركز الذي تم الانتهاء من انشاءه استعداداََ لافتتاحه والذي يضم صالات للمواطنين والعاملين ومكاتب إدارية متنوعة ومداخل خاصة بالمواطنين وأخرى الموظفين ودورات مياه، وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي الذي تنفذه المحافظة لتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر توفيراََ للوقت والجهد.

وأكدت رئيس المدينة على أهمية المركز التكنولوجي في تحقيق عدد من الأهداف المهمة وعلى رأسها تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها من الوحدة المحلية، والتوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
غياب 26 طالبًا وطالبة عن امتحان مادة التاريخ في بني سويف

غياب 26 طالبًا وطالبة عن امتحان مادة التاريخ في بني سويف

محافظ المنيا : إزالة 3 حالات بناء مخالف في المهد بمركز سمالوط

محافظ المنيا : إزالة 3 حالات بناء مخالف في المهد بمركز سمالوط

توافد طلاب الأدبي على اللجان فى الأقصر لأداء امتحان مادة التاريخ

توافد طلاب الأدبي على اللجان فى الأقصر لأداء امتحان مادة التاريخ

تداول أسئلة التاريخ لطلاب الثانوية العامة على صفحات الغش والتعليم تتتبع مصدرها

تداول أسئلة التاريخ لطلاب الثانوية العامة على صفحات الغش والتعليم تتتبع مصدرها