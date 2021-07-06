رئيس مدينة سفاجا تتفقد المركز التكنولوجي بعد تطويره

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تابعت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء ، المركز التكنولوجي عقب تطويره ورفع كفاءته يرافقها سكرتير المدينة ومديرة المركز .

تفقدت المغربي محتويات المركز الذي تم الانتهاء من انشاءه استعداداََ لافتتاحه والذي يضم صالات للمواطنين والعاملين ومكاتب إدارية متنوعة ومداخل خاصة بالمواطنين وأخرى الموظفين ودورات مياه، وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي الذي تنفذه المحافظة لتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر توفيراََ للوقت والجهد.

وأكدت رئيس المدينة على أهمية المركز التكنولوجي في تحقيق عدد من الأهداف المهمة وعلى رأسها تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها من الوحدة المحلية، والتوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.