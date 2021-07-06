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من جديد.. البيت الفني يستقبل عرضي «Dogs» و«أفراح القبة» غدًا (صور)

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يستقبل البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، عرضي «dogs» و«أفراح القبة» من إنتاج فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، بدءً من غدًا.

ويقدم عرض «Dogs» على مسرح السلام بشارع القصر العيني في الثامنة مساء، بينما يقدم عرض«أفراح القبة» على المسرح العائم الصغير بالمنيل في تمام التاسعة مساء.

- صورة أرشيفية

جدير بالذكر إن العرضين شهد نجاحًا جماهيريًا ونقديًا كبير، حيث قدم عرض «dogs “ على مسرح الجمهورية لمدة ٤ ليالي خلال شهر يونيو الماضي، محققا اقبال جماهيري كبير، العرض لمتميزي الدفعة الثانية من ورشة «ابدأ حلمك» بفرقة مسرح الشباب، بينما قدم عرض «أفراح القبة» خلال شهر يناير من العام الماضي، وحصل على عدد كبير من جوائز المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته ال ١٣، حيث حصل على جائزة أفضل عرض، كما حصل مخرج العرض يوسف المنصور على جائزة أفضل إخراج وأفضل درامتورج، وحصل عبدالمنعم رياض على جائزة أفضل ممثل دور أول رجال، وجورج أشرف على جائزة أفضل دور ثاني رجال مناصفة، وياسمين وافي على جائزة أفضل ممثلة صاعدة مناصفة.

العرض المسرحى «Dogs» من بطولة خريجي الدفعة الثانية من ورشة «ابدأ حلمك»، تأليف محمود جمال حديني، ديكور حمدي عطية، ملابس أميرة صابر، تأليف موسيقي محمد حسني، استعراضات ضياء شفيق، ماكياج إسلام عباس، فكرة وإخراج كمال عطية، بينما «أفراح القبة» عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، بطولة أحمد يسري، سمر علام، فاطمة عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، عبدالمنعم رياض، محمد عبدالقادر، جيهان أنور، يوسف مصطفى، مينا نادر، محمد يوسف، هايدى عبدالخالق، وفاء عبدالله، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم اضاءة عمرو الأشرف، تصميم ازياء عبير بدراوي، ماكياج مارلي، تأليف موسيقي أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.

المصرى اليوم

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