تخصيص ٢٤٤ مليون جنيه لتطوير منطقة العصافرة قبلي في الإسكندرية (صور)

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أنهت الجهة المنفذة لمشروع تطوير وتأهيل منطقة العصافرة قبلى شرق الاسكندرية،90% من جملة الأعمال الجارية، بتكلفة إجمالية قاربت الـ 244 مليون جنيه، خصصتها المحافظة لهذا المشروع.

وتابع اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، الموقف النهائى للتنفيذ وذلك في إطار متابعة المشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها بالمحافظة لخدمة الأهالي وخاصة في المناطق الأكثر احتياجا، لرفع العبء عن كاهل أهالي المنطقة.

وقال المحافظ إن أعمال تطوير منطقة العصافرة قلبي، شملت أعمال الرصف لما يقرب من٥٠٠ شارع بطول ٥١٥٤٣ متر، بتكلفة تقدر بـ٩٣ مليون جنية، مضيفا أنه تم رفع كفاء الإنارة العامة بجميع شوارع المنطقة بتكلفة إجمالية تقدر بـ١١ مليون جنية، مؤكدا أنه تم الانتهاء تماما من مشروعات الإنارة التى تخدم المنطقة بالكامل، حيث تم تركيب ١٩٠٣ ذراع إنارة، و١٦٠ عامود، و٢٠٨٨ كشاف بالمنطقة.

وأضاف "الشريف" أنه تم إعادة تأهيل شبكات مياه الشرب بطول ٣٤١٠٠ متر، بأقطار مختلفة لخدمة أهالي المنطقة بالكامل وبلغت تكلفة أعمال تطوير مشروعات مياه الشرب ٤٠ مليون جنيه.

وأوضح المحافظ أن نسبة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالمنطقة بلغت ٥٠٪، ويجري العمل على قدم وساق للانتهاء من مشروع الدفع النفقي لخدمة المنطقة، مشيراً إلى أن تكلفة مشروعات الصرف الصحي التى تتم بالمنطقة قد بلغت ٦٠ مليون جنيه.

ووجه "الشريف"، الدكتورة مرفت احمد، مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، بمتابعة تنفيذ ما تبقى من مشروعات الصرف الصحي بالمنطقة خلال ٣ أشهر.

تخصيص ٢٤٤ مليون جنيه لتطوير منطقة العصافرة قبلى فى الاسكندرية بنسبة تنفيذ ٩٠٪ (صور)

تخصيص ٢٤٤ مليون جنيه لتطوير منطقة العصافرة قبلى فى الاسكندرية بنسبة تنفيذ ٩٠٪ (صور)

تخصيص ٢٤٤ مليون جنيه لتطوير منطقة العصافرة قبلى فى الاسكندرية بنسبة تنفيذ ٩٠٪ (صور)