محافظ الغربية يتابع الأعمال الإنشائية بمشروعات «حياة كريمة» بمركز زفتى

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قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة عدد من الأعمال الإنشائية بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز زفتى، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور الأستاذ محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى.

بدأت الجولة بتفقد أعمال إنشاء ٣ مجمعات خدمية بقرى (الغريب، سنباط، شرشابة)، وذلك ضمن خطة المبادرة لإنشاء ٩ مجمعات ب ٩ وحدات محلية بإجمالي تكلفة ٥٤ مليون جنيه، حيث يتكون المجمع من ثلاثة أدوار تحتوي على (مقرات للمركز التكنولوجي، المجلس المحلي، وحدة التضامن الاجتماعي والوحدة المحلية)، كما تفقد المحافظ أعمال الإحلال والتجديد الجزئي لمدرسة شرشابة الثانوية المشتركة والتي تتكون من خمسة أدوار وستساهم في تقليل الكثافة الطلابية داخل القرية والعزب المجاورة.

وأشار محافظ الغربية إلى أنه يتم تنفيذ ٤٩٢ مشروع بإجمالي ٢.٣ مليار جنيه في عدة قطاعات، حيث يتم تنفيذ ٦١ مشروع في قطاع الصرف الصحي بتكلفة ٥٧٠ مليون جنيه (تم الانتهاء من ١١ منهم)، ١٨ مشروع في قطاع مياه الشرب بتكلفة ٩١ مليون جنيه (تم نهو ٢٦ منهم وجاري العمل في الباقين)، ٥٤ مشروع لتوصيل الغاز الطبيعي بتكلفة ٥٤١ مليون جنيه (تم البدء في ٦)، ٧٩ مشروع بقطاع التربية والتعليم بتكلفة ٣٨٥ مليون جنيه (تم البدء في ١٧ منهم وتم الانتهاء من ٢).

وأضاف رحمي أن قطاع الري والموارد المائية سيقوم بتنفيذ ١٤ مشروع بتكلفة ١٧٣.٥ مليون جنيه (تم البدء في ٥ والانتهاء من مشروعين)، وكذا سوف يتم تنفيذ ١٩ مشروع لإقامة وتجديد الكباري بتكلفة ٤٩.٥ مليون جنيه، ٣٥ مشروع تابع للشباب والرياضة بتكلفة ٦.٩ مليون جنيه، ٢٦ مشروع بقطاع الصحة بتكلفة ٩٠ مليون جنيه، ١٢ مشروع تابع للمجمعات الزراعية والبيطرية بتكلفة قدرها ٤٣ مليون جنيه و٧ مشاريع تابعة للإسعاف تقدر تكلفتها ب ١٥ مليون جنيه.

وأكد محافظ الغربية على الاهتمام بتنفيذ مشاريع البنية التحتية بتلك القرى الأكثر احتياجاً، حيث سيتم رصف ٥٤ طريق بتكلفة ٢٣١.٥ مليون جنيه، بجانب تنفيذ مشروعين بقطاع الاتصالات بتكلفة ٨٢.٨ مليون جنيه ومشروعين تابعين لقطاع الكهرباء بتكلفة ٦.٧ مليون جنيه.