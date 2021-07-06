علي الحجار وهشام عباس ومدحت صالح أبرز نجوم مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية

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تنطلق فعاليات مهرجان الصيف الدولي التاسع عشر الذي ينظمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية بداية من الثامن من يوليو وحتى السابع من أغسطس 2021.

وتبدأ الفعاليات يوم الخميس 8 يوليو بحفلين يحييهما فريق «مسار إجباري» على المسرح المكشوف بالمكتبة؛ الأول في تمام السابعة مساء، والثاني في تمام التاسعة والنصف مساء.

وفي الثامنة والنصف مساء الجمعة 9 يوليو يأتي حفل موسيقي: لي كومبانيون بالمسرح المكشوف.

كما يتضمن البرنامج بدءا من الجمعة 9 يوليو وحتى الأحد 11 يوليو تنظيم ورشة عمل «إيقاع» يقدمها هاني بدير ، ويقدم «مشروع نور» و«هادي دام» حفلا موسيقيا يوم السبت 10 يوليو في تمام الثامنة والنصف على المسرح المكشوف.

ويشهد يوم الأحد 11 يوليو في تمام الثامنة والنصف حفل موسيقي لفريق «ملاذ» على المسرح المكشوف،يليه حفل للفنان لؤي حجازين (الأردن) على المسرح المكشوف الاثنين،

ويقدم فريق «نوبيات» حفل يوم الأربعاء 14 يوليو، 8.30 مساء مع فريق «نوبيات» على المسرح المكشوف.

ويقدم د. مدحت العدل يومي الأربعاء والخميس،14-15 يوليو في تمام السادسة مساء وورشة عمل كتابة الأغنية تحت عنوان: الأغنية المصرية- الماضي... الحاضر... المستقبل بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، المسرح الصغير. .

الخميس 15 يوليو حفل موسيقي لفريق «المينا» وفريق «هوس» على المسرح المكشوف، 8،30 مساءً.

وتنظيم المكتبة ورشة تمثيل بدءا من الخميس إلى الأحد، 15-18 يوليو تٌقام يقدمها الأستاذ سعيد قابيل .

ويُحيي الفنان الكبير على الحجار في تمام الثامنة والنصف مساء حفل الجمعة 16 يوليو بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

والسبت 17 يوليو حفل موسيقي لفريق «أوتوستراد» (الأردن) على المسرح المكشوف، 8،30 مساءً والأحد 18 يوليو حفل موسيقي لفريق سماعي على المسرح المكشوف، 8،30 مساءً، وأيضا عرض مسرحي: «من أجل الجنة، إيكاروس!» تأليف وإخراج: أحمد عزت. بمركز المؤتمرات، القاعة الكبرى، 8,30 مساءً، إلى جانب ندوة سينمائية عن سيكولوجية الإبداع عند الممثل يقدمها الدكتور محمد عبدالهادي بمركز المؤتمرات، قاعة المحاضرات. 7,00 مساءً.

ويحيي الفنان مدحت صالح في تمام الثامنة والنصف حفل السبت 24 يوليو، بقيادة المايسترو عمرو سليم على مسرح القاعة الكبرى. والأحد 25 يوليو عودة إلى العروض المسرحية، ومسرحية (ابن الجيل) تأليف وإخراج: أحمد عسكر بمركز المؤتمرات، القاعة الكبرى، 8،30 مساءً، إلى جانب ندوة سينمائية ولقاء مع مهندس الديكور الأستاذ أنسي أبوسيف واستعراض لعدد من الأعمال السينمائية التي شارك في صناعتها وذلك بمركز المؤتمرات، قاعة المحاضرات. 7,00 مساءً.

أما الإثنين 26 يوليو فنلتقي مع حفل موسيقي لفريق «خلطبيطة» بالمسرح المكشوف، 8،30 مساءً. والثلاثاء 27 يوليو حفل موسيقي لمشروع «دوزان» بالمسرح المكشوف، 8،30 مساءً. والأربعاء 28 يوليو حفل موسيقي يحييه طارق نصار على المسرح المكشوف، 8،30 مساءً.

ويُحيي الفنان الكبير هشام عباس حفل الخميس 29 يوليو على المسرح المكشوف في تمام الثامنة والنصف مساء.

والجمعة 30 يوليو حفل موسيقي لفرقة الحضرة على المسرح المكشوف في تمام 8،30 مساءً، أما السبت 31 يوليو فيأتي حفل هشام خرما على المسرح المكشوف، 8,30 مساءً.

أما السبت والأحد 31 يوليو- 1 أغسطس فموعدنا مع العرض المسرحي: «ذهب الليل» عن قصة حياه الفنان محمد فوزي- إنتاج البيت الفني للمسرح تأليف: أحمد عسكر وإخراج: سعيد قابيل وذلك بمركز المؤتمرات، القاعة الكبرى، 8،30 مساءً.

أما الأحد 1 أغسطس فموعدنا مع حفل موسيقي للفنانة نوران أبوطالب بمشاركة أوركسترا مكتبة الإسكندرية على المسرح المكشوف، 8،30 مساءً، وأيضًا يُعرض فيلم: «رأس السنة» إخراج: محمد صقر، وهو ناطق بالعربية ومترجم إلى الإنجليزية، ويتبع العرض حوار مع مخرج الفيلم بقاعة المحاضرات بمركز المؤتمرات.

والإثنين 2 أغسطس حفل موسيقي: لفريق «الطنبورة» البورسعيدي على المسرح المكشوف، 8،30 مساءً، وأيضًا الإثنين والثلاثاء 2-3 أغسطس عرض مسرحي للأطفال: «حور والعصفور» تأليف: أحمد عبدالجواد وإخراج: نادت عادل. العرض إنتاج مجموعة المسرح بمشروع «طفلي». يسبق العرض مجموعة أفلام قصيرة من إنتاج مجموعة صناعة الفيلم بمشروع «طفلي»، الأفلام تحت إشراف المخرج إسلام كمال. بالمسرح الصغير، مركز المؤتمرات، 7,00 مساءً.

والثلاثاء 3 أغسطس موعدنا مع حفل موسيقي لفريق «أندروميدا» على المسرح المكشوف، 8،30 مساءً، والأربعاء 4 أغسطس مسابقة «نغمة حرة» على المسرح المكشوف، 8,30 مساءً

أما الخميس 5 أغسطس موعدنا مع حفل موسيقي لأوركسترا شباب مكتبة الإسكندرية، وفرقة «فابريكا» على المسرح المكشوف، 8،30 مساءً. والجمعة 6 أغسطس حفل شعري يقدمه هشام الجخ بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات في تمام 8،30 مساءً.