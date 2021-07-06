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3 أيام تفصلنا عن انتهاء المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني للحج

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3 أيام تفصلنا عن انتهاء المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني للحج 3 أيام تفصلنا عن انتهاء المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني للحج
سيتم فرز المسجلين إلكترونياً.. ويعتمد القبول على الشروط التي وضعتها الوزارة

3 أيام تفصلنا عن انتهاء المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني للحج

لم يتبقّ سوى ثلاثة أيام على انتهاء المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني لحج 1442هـ، والذي بدأ منتصف الشهر الجاري وينتهي يوم 29 من الشهر نفسه، بحسب ما أعلنته وزارة الحج والعمرة.

وقد سَبَق المرحلة الثانية، مرحلة التسجيل والتي استمرت 10 أيام، وشهدت تسجيل أكثر من نصف مليون سجلوا رغبتهم في أداء مناسك الحج لهذا العام، فيما سيتم فرز المسجلين إلكترونياً، ويعتمد القبول النهائي في المرحلة الثانية على الشروط التي وضعتها وزارة الحج والعمرة، وكما أكدت الوزارة أن القبول النهائي يعتمد على توافر الاشتراطات والمعايير والأماكن المتاحة.

وتضمّنت خطوات المرحلة الثانية من التسجيل في المسار الإلكتروني لـ"‎حج 1442هـ"، التي تنتهي يوم 29 ذي القعدة؛ الآتي: إرسال رسائل نصية للمؤهلين للحج حسب فئات المفاضلة، ثم دخول المؤهل على البوابة الإلكترونية للتحقق من البيانات الشخصية واستعراض الضوابط والشروط، وللمتأهل إمكانية إضافة مرافق واحد ممن سبق وأن تقدم بالتسجيل.

كما تضمّنت الخطوات، استعراض الباقات المتاحة وحجز الباقة المناسبة، وإصدار أجور الخدمات والدفع الإلكتروني عبر نظام سداد؛ ثم صدور تصريح الحج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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