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لوحة المعلومات بالمؤشرات القضائية تُبرز الأرقام لعموم المستفيدين

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لوحة المعلومات بالمؤشرات القضائية تُبرز الأرقام لعموم المستفيدين لوحة المعلومات بالمؤشرات القضائية تُبرز الأرقام لعموم المستفيدين
لتحقيق المستهدفات في فترة قياسية وسريعة والوصول إلى الأهداف

لوحة المعلومات بالمؤشرات القضائية تُبرز الأرقام لعموم المستفيدين

أظهرت لوحة المعلومات بالمؤشرات القضائية أداء الخدمات الرقمية لديوان المظالم، وتعد لوحة معلومات المؤشرات القضائية من أحدث الخدمات التفاعلية لديوان المظالم في البوابة الخارجية، حيث تستعرض الأرقام بشكل تفاعلي ولحظي.

وتأتي هذه المعلومات والأرقام في ظل التطوير المستمر للخدمات القضائية، والسعي الحثيث نحو تحقيق تطلعات مرفق القضاء الإداري، لتحقيق المستهدفات في فترة قياسية وسريعة والوصول إلى الأهداف المنشودة التي توفر الخدمات القضائية بكل يسر وسهولة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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