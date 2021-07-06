أخبار عاجلة

غياب 26 طالبًا وطالبة عن امتحان مادة التاريخ في بني سويف -
محافظ المنيا : إزالة 3 حالات بناء مخالف في المهد بمركز سمالوط -
توافد طلاب الأدبي على اللجان فى الأقصر لأداء امتحان مادة التاريخ -
تداول أسئلة التاريخ لطلاب الثانوية العامة على صفحات الغش والتعليم تتتبع مصدرها -
20 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان مادة التاريخ أمام 113 لجنة في الإسكندرية اليوم -
لدعمها البحث العلمي.. بنها ضمن أفضل 10 جامعات مصرية طبقا لتصنيف ويبومتركس -
ابتكار معالج مثالي مخصص للأجهزة القابلة للارتداء والطي -
"مستشار تربوي": دراسة الابتدائية قد تكون عن بُعد وحضورية في المتوسطة والثانوية -
ينتشر عبر البراغيث.. وفاة طفلة أمريكية عمرها 10 سنوات بسبب الطاعون -
طائرة نقل عسكرية روسية ترسل 250 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك لايت" إلى سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تهيئة المشاعر المقدسة بخدمات متكاملة للتيسير على الحجاج.. هنا الخطة البلدية

Print
تهيئة المشاعر المقدسة بخدمات متكاملة للتيسير على الحجاج.. هنا الخطة البلدية تهيئة المشاعر المقدسة بخدمات متكاملة للتيسير على الحجاج.. هنا الخطة البلدية
تتضمن تشغيل وصيانة مراكز الخدمات بالمشاعر المقدسة ومواقف حجز السيارات

تهيئة المشاعر المقدسة بخدمات متكاملة للتيسير على الحجاج.. هنا الخطة البلدية

شكَّلت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في وكالة التشييد والصيانة، عدداً من الفرق الميدانية للعمل على سلامة شبكات الطرق والجسور والأنفاق والإنارة، والتأكد من مدى استيعابها وأدائها بكفاءة عالية خلال موسم حج هذا العام 1442هـ.

وتشرف الأمانة على أعمال مقاولي تشغيل وصيانة دورات المياه والمرافق العامة بمكة المكرمة، وصيانة مقرات ومباني أمانة العاصمة المقدسة وإداراتها وبلدياتها الفرعية، ومراكز الخدمات بالمشاعر المقدسة، وتهيئة مواقف حجز السيارات الخمسة بمداخل مكة المكرمة، حيث تم تهيئة موقف منطقة الرصيفة، ومنطقة الشهداء، والقشلة، والعزيزية، والمواقف على طريق الملك عبدالعزيز بمشعر منى، بالإضافة إلى تهيئة مواقف النقل العام حول المسجد الحرام، والمشاركة خلال الموسم في لجنة متابعة تشغيل هذه المواقف المشكلة من مندوبين من الإدارة العامة للمرور ووزارة النقل وأمانة العاصمة المقدسة.

وتقوم الأمانة بالعمل على الصيانة الوقائية لأبراج الإنارة، والتأكد من استمرارية عمل المكونات الداخلية، وتفقد أبواب الأبراج وصيانة لوحات التوزيع الكهربائية، وعمل الإصلاحات اللازمة، وإحلال وتجديد وسائل الإنارة، كما تم وضع خطة خاصة لمواجهة الطوارئ عن طريق الإدارة العامة للكوارث التي قد تحدث في أي وقت خلال المواسم، من مواجهة الأضرار المتوقعة من الأمطار الغزيرة، أو حدوث انهيارات في المباني، أو حرائق كبيرة، أو ما شابه ذلك، لا قدر الله.

وتعمل الأمانة على استحداث مراكز التشغيل الميداني التي تتيح لمنسوبي الأمانة الانطلاق من تلك المراكز لمباشرة مهامهم في المشاعر المقدسة، وتنفيذ الخطة التشغيلية الاستثنائية ميدانياً لخدمة ضيوف الرحمن، وتنظيم أدائهم لمناسك الحج بيسرٍ وأمان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ارتفاع للحرارة قد يتراجع في هذا الموعد.. "المسند": هنا تنحصر الهطولات

ارتفاع للحرارة قد يتراجع في هذا الموعد.. "المسند": هنا تنحصر الهطولات

مشاهد تخطف الأنفاس.. سعودي من ضمن الفائزين بجوائز iPhone للتصوير الفوتوغرافي

مشاهد تخطف الأنفاس.. سعودي من ضمن الفائزين بجوائز iPhone للتصوير الفوتوغرافي

"الأرصاد" ينبّه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

"الأرصاد" ينبّه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

بعد الفيديو الخادش ورغم قرار "التمييز".. الكويت تصدر قراراً بإبعاد "فرحان العلي"

بعد الفيديو الخادش ورغم قرار "التمييز".. الكويت تصدر قراراً بإبعاد "فرحان العلي"