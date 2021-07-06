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سريع جدًا مقارنة بالمستورد.. تصنيع أول جهاز لتشخيص كورونا في PCR (تفاصيل)

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سريع جدًا مقارنة بالمستورد.. تصنيع أول جهاز لتشخيص كورونا في مصر PCR (تفاصيل) سريع جدًا مقارنة بالمستورد.. تصنيع أول جهاز لتشخيص كورونا في PCR (تفاصيل)

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أعلن الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، عن نجاح فريق بحثى بالجامعة في تصميم وتصنيع جهاز (PCR) الذي يمكن استخدامه في تشخيص ، موضحا أن الجهاز يعتمد على وجود الحمض النووي للفيروس في جسم الانسان المصاب وعدم وجوده في الشخص السليم. كما يمكن استخدام الجهاز ايضا في تشخيص الإصابة الفيروسية لأي فيروس آخر وأيضا تشخيص الإصابة البكتيرية في الغذاء حيث يستخدم في سلامة الغذاء.

وأضاف د.الجوهرى أن الجهاز تم تصنيعه من أجزاء من السوق في . وأهم ما يميزه بالنسبة للأجهزة الأخرى المستوردة هو أن السعر المقترح للجهاز هو عشرة آلاف جنيه بالمقارنة بالجهاز المستورد الذي يبلغ سعرة ما بين 80 إلى 100 ألف جنيه مصري، مشيرا إلى أن الجهاز يتميز بأنه سريع جدا بالمقارنة بالمستورد حيث يمكن أن ينتهي التحليل في أقل من ثلثي الوقت. ويتم عمل البي سي ار على وحدة التسخين مباشرة بدلا من وضع الانابيب في بلوك التسخين.

من جهته، أوضح الدكتور أحمد رشاد فتح الباب، رئيس الفريق البحثي، أن الفريق البحثي المشارك معه يتكون من د. أحمد لطفي عبدالموجود ود. أحمد ابو السعود ود هشام محمد ود. جمال عبدالناصر بالاضافة إلى الشريك الصناعي وهي شركة اليكس بيوتكنولوجي.

وأشار د.فتح الباب إلى أن المرحلة القادمة في تطوير هذا الجهاز سوف تضيف إليه عدد من المميزات الجديدة ومنها على سبيل المثال إضافة عدد من الخصائص مثل gradient بالاضافة إلى تحويل الجهاز إلى realtime PCR حيث يمكن متابعة النتائج أثناء عمل البي سي ار.

المصرى اليوم

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