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تسمم سيدة وأطفالها الثلاثة عقب تناولهم طعام منزلي فاسد بسوهاج

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تسمم سيدة وأطفالها الثلاثة عقب تناولهم طعام منزلي فاسد بسوهاج تسمم سيدة وأطفالها الثلاثة عقب تناولهم طعام منزلي فاسد بسوهاج

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أصيبت اليوم سيدة وأطفالها الثلاثة بحالة إعياء شديد وقىء وأعراض تسمم، إثر تناولهم طعام منزلى فاسد بدائرة مركز طما فى شمال محافظة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة طما، بورود بلاغ من المستشفى المركزى، بوصول كل من "ميرفت . أ . م "٢٥ سنة - ربة منزل، وأنجالها "نوفير. ر . ق "٣ سنوات، وتوماس ٥ سنوات، وكاراس ٧ سنوات، ويقيمون بدائرة المركز، مصابين بحالة إعياء شديد وقىء وأعراض تسمم غذائى، وجرى عمل الإسعاف اللازمة لهم، فانتقل اللواء جلال أبوسحلى نائب مدير الأمن لقطاع الشمال والعميد نورالدين عمر رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، وبسؤال المصابين أمام الرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث مركز طما، قرروا حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام منزلى فاسد، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.

المصرى اليوم

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