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مقتل موظف بالمعاش بـ«طلق خرطوش» في مشاجرة مع عامل بسوهاج

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مقتل موظف بالمعاش بـ«طلق خرطوش» في مشاجرة مع عامل بسوهاج مقتل موظف بالمعاش بـ«طلق خرطوش» في مشاجرة مع عامل بسوهاج

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أنهى، اليوم، عامل حياة موظف بالمعاش بدائرة مركز جرجا، قالت التحقيقات الأولية إن المتهم أصاب الضحية بطلق نارى خرطوش في مشاجرة بينهما، بسبب خلافات الجيرة مما نتج عنه مصرعه ووفاته.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة جرجا، بورود بلاغ من مستشفى جرجا العام بوصول «جمال. أ. ج»61 سنة- موظف بالمعاش ويقيم بدائرة المركز، مصاباً برش خرطوش بالجانب الأيسر وتوفي أثناء إجراء الإسعافات اللازمة، فانتقل اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، وتبين من المعاينة والفحص وسؤال نجل القتيل محمود جمال 25 سنة- حاصل على ليسانس أصول دين، اتهم «علي. ك. ع»30 سنة- عامل ويقيم بذات الناحية بالتعدي على والده وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته ووفاته، بسبب خلافات الجيرة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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