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نادر شوقي: عرض سعودي لأوباما وحسين الشحات..وتركي لإمام عاشور

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نادر شوقي: عرض سعودي لأوباما وحسين الشحات..وتركي لإمام عاشور نادر شوقي: عرض سعودي لأوباما وحسين الشحات..وتركي لإمام عاشور

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كشف نادر شوقي، وكيل اللاعبين عن وصول عروض خارجية للاعب الوسط إمام عاشور، وصانع الالعاب يوسف أوباما، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، في الفترة الجارية.

وقال نادر شوقي، في تصريحات تلفزيونية :«يوسف أوباما، تلقى عرضًا من أحد الأندية ، للإنضمام له خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة».

وأضاف :«إمام عاشور، لديه أيضًا عرضًا من أحد الأندية التركية»، مضيفًا :«هناك أيضًا عروضًا للاعبي الأهلي، الأمر ليس مقتصر على الزمالك فقط».

وتابع: «أحمد ياسر ريان، هناك اهتمام من بعض الأندية التركية بالحصول على خدماته، وسوف تتضح الرؤية بشأن موقفه عقب الأولمبياد»، مضيفًا :«هذا الجيل سيتلقى العديد من العروض عقب الأولمبياد»

وأوضح :«أحضرت أيضًا عرضًا سعوديًا لحسين الشحات، ورامي ربيعة كان لديه عرض قطري قبل للأندية".

المصرى اليوم

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