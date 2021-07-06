نادر شوقي: عرض سعودي لأوباما وحسين الشحات..وتركي لإمام عاشور

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كشف نادر شوقي، وكيل اللاعبين عن وصول عروض خارجية للاعب الوسط إمام عاشور، وصانع الالعاب يوسف أوباما، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في الفترة الجارية.

وقال نادر شوقي، في تصريحات تلفزيونية :«يوسف أوباما، تلقى عرضًا من أحد الأندية السعودية، للإنضمام له خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة».

وأضاف :«إمام عاشور، لديه أيضًا عرضًا من أحد الأندية التركية»، مضيفًا :«هناك أيضًا عروضًا للاعبي الأهلي، الأمر ليس مقتصر على الزمالك فقط».

وتابع: «أحمد ياسر ريان، هناك اهتمام من بعض الأندية التركية بالحصول على خدماته، وسوف تتضح الرؤية بشأن موقفه عقب الأولمبياد»، مضيفًا :«هذا الجيل سيتلقى العديد من العروض عقب الأولمبياد»

وأوضح :«أحضرت أيضًا عرضًا سعوديًا لحسين الشحات، ورامي ربيعة كان لديه عرض قطري قبل كأس العالم للأندية".