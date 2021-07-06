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بيئتي حبيبتي وتيمو وفيرو .. أنشطة للأطفال بمعرض الكتاب

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بيئتي حبيبتي وتيمو وفيرو .. أنشطة للأطفال بمعرض الكتاب بيئتي حبيبتي وتيمو وفيرو .. أنشطة للأطفال بمعرض الكتاب

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قدمت المنصة الرسمية للفعاليات الثقافية المقامة على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، إفتراضيا، مجموعة من الحلقات ضمن البرنامج الثقافي للطفل، اليوم الثلاثاء.

بدأت الفعاليات بمحور الفنون التشكيلية، حيث تذاع حلقة بعنوان “بيئتي حبيبتي”، تقدمها الكاتبة هجرة الصاوي، وفيها تعرف الأطفال البيئة المصرية والكائنات الحية التي تعيش فيها، وبعدها يأتي برنامج رسوم وفنون والذي يعرض مجموعة من الأفلام المتحركة الموجهة للأطفال، وسيتم عرض عدة أفلام صنعها طلاب كلية فنون جميلة. ثم يأتي موعد الحلقة اليومية من كارتون “تيمو وفيرو” ضمن محور “كارتوون كارتوون”.

كما تم عرض حلقة من برنامج حكاية في كتاب، تلاها برنامج أطفال “مميزون والفنون” والذي تقدمه الفنانة وفاء الحكيم، مديرة فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالبيت الفني للمسرح.

المصرى اليوم

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