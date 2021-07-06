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غدًا.. حفل تكريم أوائل الشهادة الإعدادية في أسوان

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غدًا.. حفل تكريم أوائل الشهادة الإعدادية في أسوان غدًا.. حفل تكريم أوائل الشهادة الإعدادية في أسوان

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قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إقامة حفل تكريم غدا لأوائل الطلاب والطالبات الحاصلين على الدرجة النهائية في الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020/ 2021 وهو الذي يأتي في أول سابقة على مستوى محافظات الجمهورية لتحقيق العدالة التعليمية بين الطلاب بعد ان اقيم اختبار محايد للطلاب الاوائل الذين بلغ عددهم 424 طالب وطالبة ، حيث قام بعرض نتيجة الاختبار الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان.

واكد محافظ اسوان، أنه سيجري تنظيم حفل تكريم للمتفوقين، حيث سيتم منح العشرة الأوائل شهادات تقدير وميدالية التفوق من المحافظة ومكافأة مالية قدرها ألف جنيه، فيما سيتم منح الـ 40 طالبًا وطالبة اللاحقين للعشرة الأوائل في الترتيب شهادات تقدير وميدالية التفوق وذلك تقديراً لتفوقهم.

المصرى اليوم

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