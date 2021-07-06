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«الشيوخ» يوافق على فض درو الانعقاد .. و«عبدالرزاق»: ليكن ختاما جميلا ورائعا

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«الشيوخ» يوافق على فض درو الانعقاد .. و«عبدالرزاق»: ليكن ختاما جميلا ورائعا «الشيوخ» يوافق على فض درو الانعقاد .. و«عبدالرزاق»: ليكن ختاما جميلا ورائعا

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أعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، موافقة المجلس على فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الأول للمجلس .

و قال عبدالرازق خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء :«اللائحة الداخلية للمجلس تنص في المادة 158 على ان يفض الرئيس دور الانعقاد للمجلس بعد موافقة المجلس على موازنته، وحيث وافق مجلس النواب على الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021 /2022 عملا باللائحة، فهل توافقون على فض دور الانعقاد من الفصل التشريعى الأول، واعلن موافقة المجلس على انهاء دور الانعقاد، على ان يعود المجلس للانعقاد في الموعد الذي سصدر به قرار من رئيس الجمهورية».

وأضاف: «ارجو ان يديم الله علينا هذه الروح الجميلة وليكن ختاما جميلا رائعا دائما ان شاء الله».

المصرى اليوم

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