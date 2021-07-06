أخبار عاجلة

غياب 26 طالبًا وطالبة عن امتحان مادة التاريخ في بني سويف -
محافظ المنيا : إزالة 3 حالات بناء مخالف في المهد بمركز سمالوط -
توافد طلاب الأدبي على اللجان فى الأقصر لأداء امتحان مادة التاريخ -
تداول أسئلة التاريخ لطلاب الثانوية العامة على صفحات الغش والتعليم تتتبع مصدرها -
20 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان مادة التاريخ أمام 113 لجنة في الإسكندرية اليوم -
لدعمها البحث العلمي.. بنها ضمن أفضل 10 جامعات مصرية طبقا لتصنيف ويبومتركس -
ابتكار معالج مثالي مخصص للأجهزة القابلة للارتداء والطي -
"مستشار تربوي": دراسة الابتدائية قد تكون عن بُعد وحضورية في المتوسطة والثانوية -
ينتشر عبر البراغيث.. وفاة طفلة أمريكية عمرها 10 سنوات بسبب الطاعون -
طائرة نقل عسكرية روسية ترسل 250 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك لايت" إلى سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

خلال جولته بمعابد شرق الأقصر.. رئيس الوزراء يلتقط الصور التذكارية مع السائحين

Print
خلال جولته بمعابد شرق الأقصر.. رئيس الوزراء يلتقط الصور التذكارية مع السائحين خلال جولته بمعابد شرق الأقصر.. رئيس الوزراء يلتقط الصور التذكارية مع السائحين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، أثناء تواجده بمعابد الكرنك لتفقد مشروع ترميم طريق الكباش، اليوم الثلاثاء، على التقاط صورة تذكارية مع عدد من السائحين المتجولين بالمعبد، وتبادل الحديث معهم.

وفى إطار العمل على سرعة الانتهاء من أعمال الترميم والتطوير داخل المعبد، وجه بزيادة أعداد العاملين القائمين بتلك الأعمال، ورصد أي ميزانية مطلوبة من أجل سرعة الانتهاء من هذه العملية، حتي تظهر الألوان على صورتها الأولية، التي تعكس ما كان عليه المصريون القدماء من تقدم وحضارة.

وتأتى هذه الزيارة لمتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات تتعلق بترميم وإعادة إحياء المواقع والمناطق الأثرية والتاريخية على مستوى الجمهورية، حيث قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم يرافقه الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بتفقد أعمال مشروع ترميم طريق الكباش بالأقصر، وكذا الأعمال الجارية بمعبدى الكرنك والأقصر، استعدادا لاحتفالية الافتتاح.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
غياب 26 طالبًا وطالبة عن امتحان مادة التاريخ في بني سويف

غياب 26 طالبًا وطالبة عن امتحان مادة التاريخ في بني سويف

محافظ المنيا : إزالة 3 حالات بناء مخالف في المهد بمركز سمالوط

محافظ المنيا : إزالة 3 حالات بناء مخالف في المهد بمركز سمالوط

توافد طلاب الأدبي على اللجان فى الأقصر لأداء امتحان مادة التاريخ

توافد طلاب الأدبي على اللجان فى الأقصر لأداء امتحان مادة التاريخ

تداول أسئلة التاريخ لطلاب الثانوية العامة على صفحات الغش والتعليم تتتبع مصدرها

تداول أسئلة التاريخ لطلاب الثانوية العامة على صفحات الغش والتعليم تتتبع مصدرها