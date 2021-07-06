خلال جولته بمعابد شرق الأقصر.. رئيس الوزراء يلتقط الصور التذكارية مع السائحين

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، أثناء تواجده بمعابد الكرنك لتفقد مشروع ترميم طريق الكباش، اليوم الثلاثاء، على التقاط صورة تذكارية مع عدد من السائحين المتجولين بالمعبد، وتبادل الحديث معهم.

وفى إطار العمل على سرعة الانتهاء من أعمال الترميم والتطوير داخل المعبد، وجه بزيادة أعداد العاملين القائمين بتلك الأعمال، ورصد أي ميزانية مطلوبة من أجل سرعة الانتهاء من هذه العملية، حتي تظهر الألوان على صورتها الأولية، التي تعكس ما كان عليه المصريون القدماء من تقدم وحضارة.

وتأتى هذه الزيارة لمتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات تتعلق بترميم وإعادة إحياء المواقع والمناطق الأثرية والتاريخية على مستوى الجمهورية، حيث قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم يرافقه الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بتفقد أعمال مشروع ترميم طريق الكباش بالأقصر، وكذا الأعمال الجارية بمعبدى الكرنك والأقصر، استعدادا لاحتفالية الافتتاح.