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توريد 649898 طن قمح لصوامع وشون الشرقية

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توريد 649898 طن قمح لصوامع وشون الشرقية توريد 649898 طن قمح لصوامع وشون الشرقية

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أوشكت صوامع وشون محافظة الشرقية على الانتهاء من استلام أطنان القمح التي تم حصادها من الأفدنة المنزرعة بمحصول القمح لهذا العام، ملتزمة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة المستجد، تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الإقليم.

في سياق متصل، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من حصاد محصول القمح لهذا العام، وما زال التوريد مستمر حتى نهاية الموسم حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى الآن 649898 طنا و350 كيلو قمح.

أوضح محافظ الشرقية أن صوامع وشون المحافظة ما زالت تفتح أبوابها يومياً لاستقبال القمح، مكثفة جهودها لإنجاح موسم حصاد القمح 2021، والذي بدأ من منتصف أبريل الماضي وانتهى في مطلع الشهر الماضي بمساحة مزروعة بلغت 408 آلاف و898 فدانا، وقد تم الانتهاء من حصاد المساحات المستهدفة بمؤشرات حصاد مبهرة.

ناشد المحافظ الجهات المسوقة للقمح، سواء البنك الزراعي، وقطاع المطاحن، والقابضة للصوامع، بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، منعاً لحدوث مشاكل والحفاظ على المحصول من الإهدار والتلف، مؤكداً على أن الفترة القادمة حاسمة لإعلان إجمالي ما تم توريده هذا العام من محصول القمح، لتتصدر محافظة الشرقية كعادتها المركز الأول على مستوى الجمهورية، سواء من الزراعة أو الحصاد أو توريد أطنان القمح.

المصرى اليوم

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