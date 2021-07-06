إعلان «الأبواب والشبابيك» يثير غضب سكان «العقارات التراثية» بمثلث ماسبيرو

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حالة إستياء سادت بين سكان عدد من العقارات بمنطقة «مثلث ماسبيرو» والتي صدر قرار مؤخرا بحذفها من سجلات «العقارات ذات الطراز المعماري المميز» بجهاز التنسيق الحضاري وهدمها بناء على تقرير مركز بحوث البناء يؤكد سوء حالتها الإنشائية وخطورة بقائها على الأرواح.

إستياء سكان العقارات تسبب فيه المنشور الصادر بتوقيع اللواء فرج عبدلله هويدي رئيس ي بولاق أبوالعلا والذي قام أحد موظفي المحافظة بتعليقه على واجة العقارات أمس ويوجه تحذيرا بعدم أخذ أي من محتويات الشقق الكائنة بالعقارات من «شبابيك وأبواب وخلافه» بحجة تسليمها لما أسماه المنشور بــ «لجنة الطراز المعماري» وأن هذه المحتويات هي «طراز معماري» من يحاول أخذها أثناء عملية إخلاء العقرات فسيعرض نفسه للمساءلة القانونية ويحال للنيابة بل وسيصل الأمر إلى منع صرف مستحاقاته.

وأكد عدد من سكان العقارات لــ «المصري اليوم» أن ما ورد بالمنشور غير أن به مغالطات بإستخدام أسماء لجهات لا وجود لها ولم يصد عنها أي قرارات بشأن ما حواه، فهو يعد «تهديدا وإرهابا» من محافظة القاهرة ممثلة في حي بولاق أبولعلا للسكان, وقال «و.ع.م» أحد السكان لــ«المصري اليوم»: هل يعقل أن يدخل باب حمام أو مطبخ في الطراز المعماري المميز؟, وهل من المنطق أن يكون عقار ضمن الفئة ج وهي الفئة الأقل من فئات الطراز المعماري أبوابه وشبابيكه تراثيه؟ مع الأخذ في الإعتبار ان تميز المباني معماريا في الأساس يكون من الناحية الخارجية للبناية وتصميمها من الخارج.

ووجه الساكن تساؤلاته لرئيس حي بولاق الموقع على المنشور قائلاً هل يمكن أن تمنع مستحقات ساكن قررها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء كتعويضات لمواطنين عن بيوتهم لمجرد أنك لم تجد باب أو شباك؟!«..

فيما قال «م.ا» أحد السكان أنه يتحفظ على الصيغة «التهديدية» التي تحدث بها منشور الحي، خاصة وأن جميع السكان ذات مكانة تعليمية وإجتماعية , وإحترموا قرار الهدم على الرغم من تأكيد جميع الجهات على مدار 4 سنوات مضت منذ بداية مشروع تطوير مثلث ماسبيرو من أن هذه العقارات ضمن العقارات التراثية ذات الطراز المعماري المميز وسيتم إستثنائها من الهدم.

من جانبه أكد المهندس محمد أبوسعده رئيس جهاز التنسيق الحضاري في تصريح خاص لــ «المصري اليوم» أن الجهاز لم يصدر أي تعليمات أو قرارات تخص محتويات العقارات الأربعة المقرر هدمها بمنطقة مثلث ماسبيرو والتي كانت ضمن سجلات الطراز المعماري بالجهاز، وقال: لا نعلم أي شئ عن هذه التعليمات الواردة بالمنشور ولم نخاطب المحافظة بأي طلب يتعلق بهذا الشأن..

وحصلت «المصري اليوم» على صورة من المنشور المعلق على أحد هذه العقارات وينص على: يمنع منعا باتا أخذ أي متعلقات خاصة بالعقارات ذات الطراز المعماري لمثلث ماسبيرومثل (الأبواب- الشبابيك- خلافه) وذلك طبقا لتوجيهات لجنة الطراز المعماري حيث سيتم إستلامها من قبل هيئة الطراز المعماري، ومن يخالف التعليمات سيتم محاسبته قانونيا ويتم عرضه على النيابة المختصة ووقف صرف جميع مستحقاته..