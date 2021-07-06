حماية المستهلك يكثف حملاته الرقابية على الأنشطة التجارية والمراكز التعليمية بالشرقية

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شن جهاز حماية المستهلك بالشرقية، بإشراف المهندس أيمن حسام الدين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية حملات تفتيشية ورقابية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين، ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الآدمي، والتصدي لكافة صور الغش والإستغلال، من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

حيث قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية، خلال شهر يونيو الماضي بشن عدة حملات بنطاق مدينة الزقازيق وعدد من مدن المحافظة، بالإشتراك مع مديرية التموين، ومباحث التموين، ومديرية الصحة، وإدارة التفتيش الصيدلي ،و الرقابة الإدارية، أسفرت الجهود المبذولة عن تحرير محضر ضد صاحب محل، وذلك لحيازة سلع مجهوله المصدر وتم ضبط 100 كرتونة لانشون بأجمالى ٤٢٠٠ كجم، وتحرير محضر ضد صاحب محل موبايلات، وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر وبدون مستندات، وتم التحفظ على 100شاحن، وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود فواتير ضريبة، وكذلك تحرير محضر ضد صاحب محل تجاري، لعدم وجود فواتير ضريبية، ولبيع سجائر أزيد من السعر المعلن، وتم التحفظ على 25 كرتونة سجائر بإجمالى 12500علبة سجائر.

كما تم تحرير محضر ضد صاحب محل أجهزة كهربائية، لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 20 غلاية كهربائية سعه 1.5 لتر، وتحرير محضر ضد صاحب محل أدوات منزلية، لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 20 مكواة بالبخار 2000 واط، بالإضافة إلى تحرير محضر ضد مسؤول مخزن مواد غذائية، لحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 100 كرتونة مقرمشات ومواد غذائية بإجمالي ٨٤٠٠ كيس، وكذلك تحرير محضر ضد مسؤول محل بقالة، وذلك لحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 10 كرتونة مكرونة × 20 كيس بإجمالي 200 كيس مكرونة، وكذلك تحرير محضر ضد مسؤول محل أدوات صحية، لحيازة أدوات تستخدم في أعمال الصرف الصحي مجهولة المصدر وتم التحفظ على 60 خرطوم، كما تم تحرير محضر ضد مسؤول مخزن مواد غذائية، وذلك لحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وبدون مستندات، وتم التحفظ على 100 باكتة سكر × 10 كجم بإجمالي 1 طن، وتحرير محضر ضد صاحب مطعم، وذلك لحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وتم ضبط ٢ طن و٤٠٠ كجم دجاج، وتحرير محضر ضد صاحب محل بقالة، لحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر، وتم ضبط 250 علبة سجائر لبيعها بأزيد من السعر المعلن، وكذلك تحرير محضر ضد صاحب محل بقالة، لحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وتم التحفظ على 1.500 طن سكر، بالإضافة إلى تحرير ٥٧ محضر متنوع لعدم وجود شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وإدارة منشأة دون ترخيص.

وفي مجال المراكز التعليمية والمكتبات، شن جهاز حماية المستهلك حملات بالإشتراك مع الرقابة الإدارية، والمتابعة الميدانية بالمحافظة، والإدارة التعليمية والتهرب الضريبي ،على المراكز التعليمية غير المرخصة والمكتبات ودور النشر، أسفرت الحملات عن تحرير 23 محضر غلق وتشميع لـ 3 حضانات بحى الزهور، و20 سنتر تعليمى بنطاق مدينة الزقازيق تُدار بدون ترخيص، وتواجد أعداد كبيرة من الطلاب بدون إرتداء الكمامة الواقية، وعدم إتباع الإجراءات الإحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا ،كما تم ضبط حضانة أطفال غير مرخصة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبها، وكذلك تحرير محضر غلق وتشميع لمطبعة بشارع نيازى الحناوى وتحرير محضر ضد صاحبها، فضلا عن تغريم ٢ من المراكز والمكتبات ٨٠٠٠ جنيه غرامات فورية، لمخالفة الإجراءات الإحترازية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم تحرير 8 محاضر غلق إداري لأكاديميات تعليمية، لإدارة منشآة تعليمية بدون تراخيص ،و مخالفة قرار حظر رئاسة مجلس الوزراء وعدم إتخاذ الإجراءات الإحترازية لعدم إرتداء كمامة، لعدد من الطلاب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، وكذلك تحرير محاضر غلق إداري لعدد 10 مكتبات ومطابع، وذلك لإرتكاب مخالفات إدارة منشأة بدون ترخيص، وبيع مطبوعات مجهولة المصدر غير مصرح بها.