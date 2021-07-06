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بنك يوقع مذكرة تفاهم مع «مايكروسوفت» لإطلاق برنامج الابتكار التشاركي

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بنك مصر يوقع مذكرة تفاهم مع «مايكروسوفت» لإطلاق برنامج الابتكار التشاركي بنك يوقع مذكرة تفاهم مع «مايكروسوفت» لإطلاق برنامج الابتكار التشاركي

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وقع بنك ، الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت مصر لإطلاق أول برنامج ابتكار تشاركي في السوق المصري ليكون بمثابة دفعة كبيرة لنمو الشركات الناشئة وخاصة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية.

وقام عاكف المغربي- نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع أحمد عبداللطيف- المدير الإقليمي الشريك لمايكروسوفت مصر والشرق الأوسط، بحضور لفيف من قيادات بنك مصر وشركة مايكروسوفت.

ويهدف التعاون بين بنك مصر ومايكروسوفت إلى تمكين الشركات الناشئة من المساهمة في التحول إلى مجتمع رقمي يعتمد على التكنولوجيا الرقمية في كافة المجالات، وتعزيز قدرات تلك الشركات في مجال التكنولوجيا المالية وريادة الأعمال، وكذلك دعم بيئة الأعمال من خلال إنشاء مركز ابتكار تشاركي للتكنولوجيا المالية وتطوير خدمات وحلول ماليه ورقميه بالتعاون مع الشركات الناشئة.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص بنك مصر على دعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، حيث يؤمن البنك بأن التحول الرقمي بات يمثل مرحلة هامة في الاقتصاد العالمي والمحلي خاصة في ظل الظروف الطارئة التي فرضتها جائحة كورونا على العالم التي حفزت استخدام المنصات الرقمية في الحصول على الخدمات ولذلك توسع البنك في تقديم عدد ضخم من الخدمات الرقمية لعملائه علاوة على تدشين أول بنك رقمي في السوق المصرية.

ووفقاً للاتفاقية، ستستفيد الشركات الناشئة من شركاء مايكروسوفت وكذلك يمكن لبنك مصر الاستفادة منها من خلال تحديد أسس مشتركة لاستهداف أفضل الشركات الناشئة وفقاً لمعايير متفق عليها محلياً وفي الأسواق الناشئة على حد سواء، بناءً على الإمكانيات والخبرات التي توفرها مايكروسوفت وكذلك دعم البرنامج من خلال مُسرع شركات ناشئة من جنوب إفريقيا يتمتع بسجل حافل في الأسواق الناشئة، الأمر الذي سيؤدي إلى نقل الخبرات والتعاون في الأسواق الافريقية. كما ستطرح ميكروسوفت الإصدار المحدّث من برنامج «مايكروسوفت للشركات الناشئة» «Microsoft for Startups» مع أحدث الامتيازات المدمجة للشركات الناشئة المؤهلة المشاركة فيه.

ومن خلال مشروع «Empower Project» ستعمل مايكروسوفت على دعم الشركات الناشئة المؤهلة للتوسع والنمو، من خلال ضم الشركات الناشئة إلى منصة Azure Market Place التي تضم أكثر من 4 ملايين مستخدم نشط، للاستفادة من شبكة شركاء مايكروسوفت للشركات الناشئة، وتقديم الدعم من خلال برامج مايكروسوفت الداخلية المختلفة.

وقال عاكف المغربي- نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن بنك مصر يعد مؤسسة مالية رائدة في مجال التحول الرقمي ويخطو البنك بخطوات ثابتة في هذا الاتجاه ويعد الاعلان عن إطلاق برنامج الابتكار التشاركي لبنك مصر نواة تسمح بتكامل أكبر وأعمق بين البنك والشركات الناشئة جنباً إلى جنب، باعتباره البرنامج الأول من نوعه في السوق المصري، والذي يمتاز بكونه أسلوب ريادي حديث يقوم على تعاون المؤسسات مع الشركات الناشئة بهدف خلق بيئة خصبة للابتكار والاستفادة المتبادلة مما يؤدي لدفعة كبيرة لنمو الشركات الناشئة ورفع احتمالات نجاحها.

وأشار المغربي إلى أن البرنامج يهدف إلى دعم الشركات الناشئة لتحسين فرص وسرعة الوصول لعملاء جدد كما سيتيح الفرصة لرواد الأعمال للاستفادة من الخبرات الفنية في المجال المالي والبنكي بالإضافة إلى فرص في التشارك في بناء منتجات جديدة والحصول على فرص تمويلية«.

المصرى اليوم

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