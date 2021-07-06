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التعليم تكشف موعد فتح باب التقدم لتنسيق المدارس الثانوية العامة والفنية إلكترونيًا

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التعليم تكشف موعد فتح باب التقدم لتنسيق المدارس الثانوية العامة والفنية إلكترونيًا التعليم تكشف موعد فتح باب التقدم لتنسيق المدارس الثانوية العامة والفنية إلكترونيًا

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقدم للتنسيق الالكتروني، للالتحاق بالمدارس الثانوية العامة والفنية، بدءًا من غدًا الثلاثاء.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه تقرر أن يكون تنسيق الالتحاق بالمدارس الثانوية العامة والفنية هذا العام (إلكترونيا) من خلال موقع وزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي:
tansiksec.emis.gov.eg

وقررت الوزارة البدء في ميكنة أعمال تنسيق الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للتقدم للمدارس الثانوية العامة وكذلك مدارس التعليم الفني بكافة نوعياته، وذلك في إطار توجيهات الدولة نحو التحول الرقمي وايماءا إلى توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن تطوير وميكنة كافة الاعمال التي تتعلق بمنظومة التعليم.

ومن المقرر أن يقوم مديرو إدارات التعليم العام والتعليم الفني، المسؤولين عن لجنة التنسيق بالمديريات التعليمية، بالدخول على نظام إدارة التنسيق الالكتروني وتسجيل الحد الأدنى للقبول بالمدارس على مستوى الإدارات التعليمية، مع متابعة اعمال التقدم للتنسيق والقبول بمدارس التعليم العام والفني وفقا للإجراءات المتبعة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه من المقرر أن يتم البت في قبول طلبات الطلاب المتقدمين لتنسيق الالتحاق بالمدارس الثانوية العامة والفنية، من خلال نفس الرابط المشار إليه بعاليه، وفقا للحد الادنى للقبول بالمدارس حسب القواعد المعمول بها في هذا الشأن.

المصرى اليوم

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