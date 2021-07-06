مكة المكرمة.. مطالبات بتخفيض أسعار المياه المعبأة قبيل رفعها في ذي الحجة

★ ★ ★ ★ ★

لعدم وجود أعداد كبيرة في موسم الحج.. وتزيد بنسبة 100%

طالب عدد من سكان مكة الذين يستخدمون السقيا، أن تنظر شركة المياه الوطنية في تسعيرة المياه هذا الموسم، خاصة مع عدم وجود أعداد كبيرة في موسم حج هذا العام.

وترتفع التسعيرة الموسمية المياه المعبأة عبر أشياب العاصمة المقدسة، مع بداية شهر ذي الحجة من كل عام وحتى 15 محرم بنسبة 100%.

ويبلغ سعر التريلا حمولة 30 طناً في الأيام العادية 207 ريالات، ويصل سعرها أول أيام شهر ذي الحجة إلى 517 ريالا للشريحة الأولى.

وزادت الشريحة الثانية من 241 ريالاً إلى 575 ريالاً، والشريحة الثالثة من 276 إلى 632 ريالاً، والشريحة الرابعة من 368 إلى 690 ريالاً، مع إضافة 30 ريالاً للأماكن المرتفعة، وخمسة ريالات لكل 15 متراً من الليات على السعر المحدد لكل شريحة.