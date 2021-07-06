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20 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان مادة التاريخ أمام 113 لجنة في الإسكندرية اليوم
-
الأحد 25 يوليو 2021 10:43 صباحاً
لدعمها البحث العلمي.. بنها ضمن أفضل 10 جامعات مصرية طبقا لتصنيف ويبومتركس
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الأحد 25 يوليو 2021 10:43 صباحاً
ابتكار معالج مثالي مخصص للأجهزة القابلة للارتداء والطي
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الأحد 25 يوليو 2021 10:35 صباحاً
"مستشار تربوي": دراسة الابتدائية قد تكون عن بُعد وحضورية في المتوسطة والثانوية
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الأحد 25 يوليو 2021 10:35 صباحاً
ينتشر عبر البراغيث.. وفاة طفلة أمريكية عمرها 10 سنوات بسبب الطاعون
-
الأحد 25 يوليو 2021 10:35 صباحاً
طائرة نقل عسكرية روسية ترسل 250 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك لايت" إلى سوريا
-
الأحد 25 يوليو 2021 10:30 صباحاً
استئناف امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية وسط إجراءات مشددة
-
الأحد 25 يوليو 2021 10:29 صباحاً
بدء امتحان التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة
-
الأحد 25 يوليو 2021 10:29 صباحاً
طلاب «ثانوية الازهر» الإسكندرية يؤدون امتحان الفيزياء وسط إجراءات مشددة
-
الأحد 25 يوليو 2021 10:29 صباحاً
رفع 2000 طن قمامة.. الهجان يتابع أعمال النظافة وتوسعات الطريق الدائري بشبرا (صور)
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الأحد 25 يوليو 2021 10:29 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
منة عرفة عن عيوب زوجها هادى أوى و عنيد
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فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 06 يوليو 2021 02:24 مساءً
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