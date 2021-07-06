انطلاق فاعليات التصفيات التمهيدية لأولمبياد الطفل المصري بالقليوبية (صور)

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إنطلقت فعاليات التصفيات التمهيدية لأوليمبياد الطفل المصري، اليوم الثلاثاء، النسخه الثالثة بمراكز شباب كفر شكر بحضور الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والتي تمثل نموذج محاكاة لأوليمبياد الكبار حيث تضع الطلائع في أجواء تنافسية لتحقيق إنجازات رياضية جديدة وتمثيل المحافظة تمثيلا مشرفا .

قال وكيل وزارة الشباب والرياضة ان فاعليات اليوم الأول انطلقت من التصفيات التمهيدية لاوليمبياد الطفل المصري النسخه الثالثة على ملاعب مراكز شباب كفر شكر وتصفا وميت الدريج مع إتخاذ كافه الإجراءات الإحترازية والوقائيه ضد فيروس كورونا وضمت الإلعاب الأولمبية المقررة من قبل وزارة الشباب والرياضة وهي خماسي قدم وكرة سلة وكرة طائرة وكرة يد والعاب قوى وتنس طاولة وكاراتية وسباحة جودو ورفع اثقال ومصارعة وتايكوندو .

تهدف اولمبياد الطفل المصري إلى التنافس في الألعاب الرياضيه وفق المبادئ الأوليمبية وتنفيذ انشطه ومسابقات رياضيه لغرس قيم التنافس والولاء والانتماء، وتعزيز روح الأخاء بين المشاركين.

حضر الإفتتاح وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة ومحمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للشباب ومحمود شعبان معاون المدير العام لشؤون الرياضة وطارق صلاح الدين مدير إدارة شباب كفر شكر.

إنطلاق فاعليات التصفيات التمهيدية لأوليمبياد الطفل المصري