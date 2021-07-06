إقامة ١٥ ألف و ٢١٣ مشروعا للشباب بتكلفة ٢.٣ مليار جنيه ضمن مشروعك بالشرقية

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج «مشروعك» ،وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج «مشروعك» مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، وأشار المحافظ إلى أهمية برنامج «مشروعك» في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وقد أعلن محافظ الشرقية عن تنفيذ ١٥ ألف و٢١٣ مشروع، ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»،بتكلفة ٢مليار و٣٣٦ مليون و٩٦٦ ألف جنيه، لتوفر ٤٧ ألف و٩٥٦ فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي مدير «مشروعك» بالمحافظة ،أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع تجارة سيراميك، وتجارة مفروشات، ومصنع أعلاف، ومصنع أسمدة عضوية، ومصنع ملابس، وصناعات كهربائية، ومستلزمات طبية، ومصنع أرز، وحظيرة مواشي، وتجارة حبوب، وورشة موبيليا .... وغيرها

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ومدينة الزقازيق وحي أول وثان جاؤوا في المركز الأول، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها والتي وصلت إلى ٢٤٠٩ مشروع، بقيمة ٢٧٤ مليون و٢٩٦ ألف و٤٠٠ جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها ٦٩٤ مشروع بقيمة ٢٧٢ مليون و٤٢٥٠ جنيه، ثم يليه في المركز الثالث مركز بلبيس بإجمالي عدد مشروعات ١٨٨٥ مشروع بقيمة ٢٥٩ مليون و٦٥٢ ألف جنيه.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض، والتيسير على المتقدمين للحصول عليها، لتوفير فرص عمل للشباب، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.