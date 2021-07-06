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«تعليم المنيا» يواصل تجهيز 86 لجنة امتحانات الثانوية العامة

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واصلت 9 إدارات تعليمية، بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا، أعمال أعداد وتجهيز وتعقيم وتطهير 86 لجنة عامة، لاستقبال 34 ألف طالب وطالبة لأداء امتحانات الشهادة الثانوية السبت المقبل.

قال المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية، تم إنهاء جميع الإجراءات الخاصة باستقبال الامتحانات، حيث تم تجهيز مقار اللجان والاستراحات وتأمينها، لافتا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان يقارب لـ 34 ألفا طالبا وطالبة، موزعين على 86 لجنة رئيسية.

من جانبه شدد المحافظ، اللواء أسامة القاضي، على استمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج لجان الثانوية العامة والمقرات، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، ووجه بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام الطلاب بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات، معربا عن أمنياته لهم بكل التوفيق والتميز.

لجان الثانوية العامة بالمنيا
لجان الثانوية العامة بالمنيا

المصرى اليوم

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