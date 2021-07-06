٢٣٩ درجة للقبول في الثانوية العامة بالوادي الجديد

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أعلن الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أن الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام 239 ، وذلك للطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 - 2021 .

وقال إنه سيتم بدء استلام طلبات التقدم لمرحلة الثانوي العام للعام الدراسي الجديد 2021 - 2022 اعتبارًا من السبت الموافق 10 يوليو حتى الخميس 5 أغسطس المقبل، مشيرا إلى أنه تم التشديد على عدم التزاحم والالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اثناء التقديم بالمدارس الثانوية العامة.