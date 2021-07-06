محافظ القليوبية يتابع عدد من المشروعات بمدينة قليوب

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تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عدد من المشروعات بمدينة قليوب، منها أعمال تطوير ميدان العاشر من رمضان، وأعمال رفع الأتربة والنظافه، ودهان البلدورات على الطريق الزراعي، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للقليوبية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام المحافظة برفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والداخلية وتجميل الميادين والحفاظ على الوجه الجمالي للشوارع والقضاء على المظاهر العشوائية.

تفقد المحافظ تطوير ميدان العاشر من رمضان بقليوب وأبدى ملاحظات على أعمال البلدورات، ووجه بإعادة إنشاؤها بشكل متوازي .كما وجه بدفع الأعمال والعمل على تيسير الحركة المرورية بالميدان أثناء أعمال التطوير، مشددا على سرعة الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.

كما تابع أعمال النظافة ورفع الأتربة على الطريق الزراعي بنطاق مدينة قليوب، حيث وجه بدهان البلدورات على جانبي الطريق وفي المنتصف، مع الاحتفاظ بلون موحد للمحافظة.

وخلال الجولة، تابع اعمال رصف نفق غبور حيث تم رصف مطلع النفق فى اتجاه الطريق الزراعى وقد قام الهجان بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري والمرور لرصف منزل النفق لتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة

واستكمل المحافظ جولته بتفقد طريق قليوب/القناطر الخيرية والذى يبلغ طوله 13 كيلو بمتوسط عرض 15م بتكلفة 31.7 مليون جنيه وجاري الرصف بداية من مدخل الطريق الزراعى حتى مدخل قليوب مارا بميدان العاشر من رمضان والحادثة فى الاتجاهين وحيث تابع اعمال انجاز الرصف من قليوب حتى الحادثة ووجه الهجان باستكمال اعمال الرصف فى الاتجاه القادم من القناطر الى قليوب والانتهاء منه خلال هذا الشهر.